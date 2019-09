Roland Lampe

Velten Es gibt keinen Nachweis, dass Theodor Fontane, der unermüdliche märkische Wanderer, jemals in Velten gewesen ist. Vielleicht ist er auf dem Weg nach Neuruppin oder Rheinsberg hier vorbeigekommen, vielleicht auch nicht. Trotzdem gibt es eine Verbindung zwischen dem Schriftsteller und dem Ort. Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass in seinem letzten Arbeitszimmer in Berlin – und vermutlich auch in den anderen Räumen der Wohnung – ein weißer Berliner Schmelzkachelofen aus Velten stand.

Die Familie Fontane bezog die Wohnung in der Potsdamer Straße 134c im Oktober 1872. Die "mehr als einfachen Wohnräume" – vier Zimmer mit Küche und Kammer – befanden sich im obersten dritten Stockwerk links des sogenannten Johanniter-Hauses auf dem Grundstück der heutigen Staatsbibliothek. Fontane wohnte hier bis zu seinem Tod am 20. September 1898, also über 25 Jahre. Als Familie Fontane dort einzog, befand sich die Wohnung in einem desaströsen Zustand. Fontanes Sohn Friedrich, der damals acht Jahre alt war, berichtete später darüber: "Seit Jahren aufgespeicherter Schmutz starrte den Ankömmlingen entgegen.

Ungetier in der Wohnung

Aber die schlimmste Hinterlassenschaft barg jener eigentümliche Schlafraum, der, Alkoven genannt, in alten Gebäuden die Verbindung zwischen den Vorder- und Hinterstuben herstellte. Hier wimmelte es nur so von Ungetier, hier feierte die Bettwanze ungestörte, ewige Brautnacht. In allen Fugen und Ritzen war es lebendig. Dazu gesellten sich, namentlich in der Küche, als ebenbürtige Bundesgenossen die biederen Schwaben [Kakerlaken] in einer kaum übersehbaren Heerschau." Über den Zustand der Öfen verrät der Bericht des Fontanesohnes nichts. Anzunehmen ist aber, dass mit dem Einzug und im Zuge der Sanierung 1872 auch neue Öfen gesetzt wurden.

Die allermeisten Öfen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Wohnungen in Berlin heizten, kamen aus Velten. Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 war es zu einem wahren Bauboom in Deutschland gekommen, der auch die Ofenindustrie beflügelte.

Hauptprodukt blieb der weiße Berliner Schmelzkachelofen, da er andernorts nicht in dieser guten Qualität hergestellt werden konnte. 1865 kostete dieser Ofen 24 Taler, nach der Währungsumstellung 72 Mark. Zum Vergleich: Die Fontanes bezahlten für ihre Wohnung 70 Mark Miete im Monat.

Es gibt ein Foto des Arbeitszimmers von 1894, das von der "Berliner Illustrierten" zum 75. Geburtstag des Dichters gemacht wurde. Im Vordergrund Fontane an seinem Schreibtisch sitzend, und im Hintergrund, hell leuchtend, der Ofen.

Behagliches Arbeitszimmer

Hier in diesem behaglich eingerichteten Zimmer schrieb er, zumeist in den Abendstunden, in den 1870er-Jahren an den "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" und an seinen Kriegsbüchern. Später entstanden hier seine Romane, darunter "Effi Briest" und "Der Stechlin".

Zur Behaglichkeit und zur schöpferischen Atmosphäre, stellen wir uns vor, trug nicht zuletzt der weiße Berliner Ofen aus Velten bei.