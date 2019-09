Matthias Henke

Sonnenberg Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Rauschendorfer Weg zwischen der Ecke Dorfstraße und dem Ortsausgang von Sonnenberg wird es nicht geben.

Aus dem Ort war ein entsprechender Vorstoß gekommen, das erlaubte Tempo dort auf 30 Kilometer pro Stunde zu begrenzen, nicht zuletzt, da auf der Ecke Rauschendorfer Weg/Dorfstraße ein Spielplatz neu angelegt wurde.

Doch bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises biss die Amtsverwaltung, die einen entsprechenden Antrag formuliert hatte, auf Granit, wie der Leiter des Amtswirtschaftshofes, Henry Ehler, die Gemeindevertreter am Dienstag informierte. Die Begründung der Behörde: Es liegen keine besonderen Umstände vor, die einen derartigen Eingriff rechtfertigen. So sei der Spielplatz zum einen eingezäunt, zum anderen bereits von weitem gut einsehbar, so dass nicht von einer besonderen Gefährdung der spielenden Kinder durch Autofahrer ausgegangen werden könne. Allenfalls mit dem Gefahrzeichen "Achtung Kinder" könne sich die Behörde anfreunden.