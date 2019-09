dpa

Potsdam (dpa) Gewaltige Naturbilder, dramatische Musik und eine ordentliche Prise Selbstironie: Das Land Brandenburg hat am Mittwoch in Potsdam einen neuen Imagefilm vorgestellt.

Der gut einminütige Clip erzählt die Schöpfungsgeschichte, und zwar in Brandenburg. Idyllisch werden grüne Wiesen, Flüsse und Waldtiere gezeigt - und am Ende auch ein irritierter Angler, der in die Kamera fragt: "Wat wird denn dit hier? Ihr verjagt mir ja die Fische."

Drehorte für den Spot, der seit Dienstag online zu sehen ist, waren unter anderem das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, der Spreewald und der Wildpark Schorfheide. "Die Aufnahmen zeigen Orte weitab von der Hektik einer Großstadt. Natur pur", sagte Staatssekretär Thomas Kralinski zu dem Video. Ganz nach dem Titel des Films: "Das Paradies vor der Haustür".