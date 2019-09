Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (OGA) Eine geringere Verkehrsbelastung für das Wohnviertel rechts und links der Ludwig-Richter-Straße in Birkenwerder verspricht sich Bürgermeister Stephan Zimniock (BiF) von einem Schild. Demnächst ist es verboten, von der B 96 aus links in die Richter-Straße abzubiegen. Das machen derzeit viele Autofahrer, um den Stau an der Rathaus-Kreuzung zu umfahren. Die B 96a ist offizielle Umleitung für die Brückensperrung am HDZ in Bergfelde. Anwohner des Viertels fordern weitere Maßnahmen, zum Beispiel Abbiegeverbote in die anderen Straßen.