MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Unfall in der Eberswalder Straße in Finow am Mittwochvormittag ist eine 75 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die Fußgängerin war gegen 10 Uhr an der Ecke Dorfstraße aus bisher ungeklärter Ursache von einem Seat erfasst worden. Rettungskräfte brachten das Unfallopfer ins Krankenhaus.