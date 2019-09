Roland Becker

Velten (MOZ) Es dürfte noch einige Veltener geben, die einst in der LPG Philipp Müller Rosen und Nelken schnitten. Die dürften am kommenden Wochenende staunen, was dem Gelände des jetzigen Gärtnerhofs gedeiht: Kunst! Bereits zum zehnten Mal laden Imke Küster und Volker Gnadt zum Festival Kunstlicht ein. Zum kleinen Jubiläum gibt es eine Retrospektive besonderer Art. Die 35 ausstellenden Künstler waren alle schon einmal Kunstlicht-Gast, stellen aber neue Werke aus.

Herbst auf dem Gärtnerhof. Wenn die ersten September-Regen über Velten peitschen und das Thermometer in einstelligen Graden hängenbleibt, dann ist es Zeit, eine Alternative zur schwindenden Sommersonne zu finden. Seit 2010 lassen Küster und Gnadt das Gärtnergelände ein Wochenende lang in Farben tauchen. Der Schornstein des einstigen Heizhauses leuchtet bunt. Im Freien aufgestellte Skulpturen können so ins richtige Licht gerückt werden, dass manche romantisch, andere schaurig schön wirken. So wie in diesem Jahr die Tierköpfe darstellenden Skulpturen des Berliners Gunter Schöne.

Filigran kommen die "Spiralen" von Kirstin Rabe daher. Die Schildower Künstlerin schaut im Verkaufsraum der Gärtnerei gerade kritisch darauf, ob ihre Bilder aus handgeschöpftem Papier eine gerade Reihe bilden. Oder muss doch noch ein Nagel zwei Millimeter höher gesetzt werden? "Der Ort ist verwunschen. Deshalb begeistert er mich", erklärt sie, weshalb sie immer wieder gern in Velten ausstellt. Auch ihren Bildern wird durch kunstvoll eingesetztes Licht eine besondere Faszination verliehen.

"Kunstlicht" besticht auch durch die Vielfalt der Werke. Neben Skulpturen und Malerei sind auch Fotos zu sehen. Fast unbeabsichtigt dabei die Kontraste: Im ehemaligen Pausenraum der Heizer zum Beispiel stiehlt die Kunst der alten DDR-Blumentapete einen Teil der Wand. Etwas Besonderes stellen auch die "Früchtchen" von Jutta Barth dar. Über Jahre sammeln sie und ihre Freunde die Plomben der Netze, in denen im Supermarkt Obst und Gemüse angeboten wird. Aus den bunten Verschlüssen zaubert sie ganze Büfetts lecker erscheinender Früchte.

Volker Gnadt empfiehlt, den Besuch eine Stunde vor Einbruch der Dunkelheit zu beginnen: "Im Dunkeln gewinnt man nochmals einen ganz anderen Eindruck von den Kunstwerken."

"Kunstlicht" wird am Freitag um 19 Uhr eröffnet. Am Sonnabend ist von 10 bis 22, am Sonntag bis 16 Uhr geöffnet. Veltens Gärtnerhof befindet sich in der Pinnower Chaussee 35.