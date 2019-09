Martin Risken

Klein-Mutz (MOZ) Auf mehr Zuspruch als auf Ablehnung stößt der Grüpa-Hof Klein-Mutz mit seinen Plänen, aus dem konventionellen Landwirtschaftsbetrieb einen rein biologischen zu machen, der künftig Milch nach den Regeln des Bioland-Verbundes produzieren möchte. Am Dienstagabend stellte sich die Inhaberfamilie Paries den kritischen Fragen der Klein-Mutzer, aber auch der Kritik der "Bürgerinitiative gegen Massentierhaltung und Grundwasserverseuchung", die für ihre ablehnende Haltung selbst einiges an Kritik einstecken musste.

Zu Kompromissen bereit

Grüpa-Hof-Chef Andreas Paries machte am Ende der gut zweistündigen, lebhaften Diskussionsveranstaltung deutlich, dass er bereit ist, auf die Bürgerinitiative zuzugehen. "Wir werden dann sehen, was möglich ist", kündigte der Landwirt an. Kritik entzündet sich vor allem an dem Güllebecken, das außerhalb des Betriebsgeländes am Hammelstallweg mit einer Kapazität von 6 400 Kubikmeter errichtet werden soll. "Ein dezentraler Standort in der Feldflur hat gegenüber der zentralen Lagerung auf unserem Betriebsgelände den Vorteil, dass während der Ausbringungszeit auf die Felder kein Verkehr durch das Dorf erfolgt, sondern lediglich auf den umliegenden Flächen", so das Landwirtschaftsunternehmen, das nicht nur drei Familien, sondern auch 18 Mitarbeiter ernährt. Zur Befüllung des neuen Wirtschaftsdüngelagers müsse die Gülle zwar durch den Ort gefahren werden, die Zahl der Fahrten würde sich auf fünf bis acht pro Wochen entzerren. Würde das Lager auf dem Betriebsgelände errichtet, müssen während der Ausbringungszeit 250 Fahrten in einer Woche erfolgen.

Auch bei der Modernisierung und der Erweiterung des Grüpa-Hofes nehme man auf die Anwohner Rücksicht, in dem die Anlagen so gebaut werden sollen, damit möglichst wenig Geruchs- und Lärmbelästigung entstehe. Die Zahl der Tiere soll jedoch erhöht werden. Von derzeit 960 auf künftig bis zu 1 600: 800 Milchkühe und die gleiche Anzahl an Kälbern und Jungtieren, der sogenannten Nachzucht.

Ob bei dieser Anzahl bereits von Massentierhaltung gesprochen werden kann, darüber stritten die Experten am Dienstag. Die Lebensbedingungen für die Tiere werden sich durch die Umstellung auf die Bioland-Haltung deutlich verbessern, betonten die Hofbetreiber. Das Tierwohl stehe im Mittelpunkt. Letztlich sei ein deutlich niedrigerer Einsatz an Medikamenten notwendig, wurde Andreas Paries nicht müde, die Vorteile aufzuzählen, die die Transformation des Betriebes mit sich bringen werde.

Ziel der Umstellung auf Biolandwirtschaft sei es, höhere Erlöse beim Verkauf zu erzielen. "Der Entschluss, in Zukunft Biomilch zu produzieren, hat ökonomisch, ökologisch und sozial das Potenzial, den Grüpa-Hof auch für kommende Generationen zu erhalten. Andernorts übernehmen Konzerne oder internationale Eigentümer landwirtschaftliche Strukturen, das möchten wir nicht", betonte Paries. Während der Bauantrag für das Güllebecken bereits beim Bauordnungsamt in Oranienburg eingereicht wurde, soll der Genehmigungsplan für die Neugestaltung der Ställe bis Jahresende beim Landesumweltamt eingereicht werden. Zuvor hatte der Hof bereits den Antrag gestellt, das Genehmigungsverfahren ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, was am Dienstag aber nicht so gut ankam.