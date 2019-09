Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Inzwischen ist so viel Schilf über die Sache gewachsen, dass im Paradiesgarten der Wanderweg durch die Briese kaum noch zu finden ist. Doch das soll sich ändern. Der Bohlensteg durchs Biotop wird saniert. Um herauszufinden, wie das am besten zu machen ist, wurde ein Potsdamer Büro mit der Planung der Instandsetzung beauftragt. Kosten: 26 000 Euro.

Der beliebte Wanderweg musste vor mehr als fünf Jahren gesperrt werden, weil eine Biberfamilie das Wasser im Paradiesgarten aufgestaut hatte. Der Steg stand unter Wasser. Im März 2015 beschlossen die Gemeindevertreter deshalb, die Anlage abzubauen, ein Jahr später sprachen sie sich für die Instandsetzung aus. Jetzt wird das Projekt in Angriff genommen. Die Biber sind inzwischen verschwunden.

Ansonsten haben die Gemeindevertreter am Dienstagabend zahlreiche Prüfungsaufträge an die Verwaltung gegeben. So soll geprüft werden, ob der Baustellenverkehr für das künftige Wohngebiet "Havelaue" ausschließlich über die Strecke Havelstraße-Industriestraße-Triftweg geführt werden kann. Allein um den verunreinigten Boden abzufahren, sind bis zu 5 000 Ladungen nötig. In diesem Zusammenhang wird von der Verwaltung auch ermittelt, ob in den Straßen rund um die Baustelle die Tonnage für Fahrzeuge auf 3,5 Tonnen begrenzt werden kann. Ausgenommen sind Liefer-, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge des ÖPNVs.

Die Verwaltung soll auch in oder am S-Bahnhof einen Standort für eine öffentliche Toilette suchen, die rund um die Uhr nutzbar ist. Parallel soll geprüft werden, ob das Modell "Nette Toilette" eingeführt werden kann. Dabei stellen Geschäftsleute gegen eine kleine Entschädigung der Verwaltung ihre Toilette der Allgemeinheit kostenfrei zu Verfügung. In Glienicke funktioniert das Modell.