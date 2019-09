Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung hat eine Entscheidung darüber, ob die Grund- und Gewerbesteuer in den kommenden Jahren gesenkt werden soll, vertagt. Zunächst soll die Verwaltung verbindlich ermitteln, ob die Rückzahlung von Fördermitteln droht, wenn die Steuern gesenkt werden. Ein Teil von Fördermitteln war vor einigen Jahren nur unter der Maßgabe genehmigt worden, dass der Steuersatz auf die Höhe festgesetzt wird, die er momentan hat.

Aber das ist nur ein Aspekt, der bei dem Entscheidungsprozess der Stadtverordneten eine Rolle spielen wird. Der andere ist, dass sich die Einnahmesituation in den kommenden Jahren deutlich verschlechtern wird. Kämmerin Gudrun Grund wies in der Diskussion darauf hin, dass die Stadt nach den vorläufigen Orientierungsdaten, die sie vom Land erhalten hat, davon ausgeht, dass 2021 bei der Schlüsselzuweisung mit Mindereinnahmen von fünf Millionen Euro zu rechnen ist. Das müsse erst einmal ausgeglichen werden. "Eine Steuersenkung würde diesen Prozess deutlich erschweren", so Gudrun Grund.

Auf der anderen Seite ist unklar, wie viel Gewerbesteuer die Stadt angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt einnimmt. Darauf machten Stadtverordnete aufmerksam. Bei der finanziellen Situation der Stadt habe sich viel getan, erklärte Jörg Mernitz, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke. "Aber ich weiß, wie es im wirtschaftlichen Umfeld aussieht und da wird es in den nächsten Jahren sehr, sehr eng."

Holger Wachsmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, der wie Mernitz bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt arbeitet, argumentierte in eine ähnliche Richtung. Die wirtschaftliche Lage werde sich auf die Steuereinnahmen auswirken. "Das kann heißen, dass die Steuer rückgängig ist."

Steuern sprudeln kräftig

Derweil sprudeln die Steuern noch kräftig. In diesem Jahr hat die Stadt schon 17 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen, geplant waren knapp zehn Millionen Euro. Gudrun Grund betont allerdings, dass es sich bei den Mehreinnahmen größtenteils um Einmal-Effekte handele, die Nachzahlungen aus vergangenen Jahren zu verdanken seien.

Eisenhüttenstadt droht, wenn auch wohl nicht so drastisch, eine Situation wie in den Jahren 2008/2009. Die Gewerbesteuereinnahmen brachen damals ein, allerdings auch, weil ein großes Unternehmen an einem anderen Ort seine Steuern zahlte. Gleichzeitig gingen die Schlüsselzuweisungen deutlich zurück. Denn bei der Berechnung dieser Zuweisung vom Land wird die Höhe der Steuereinnahmen aus den Vorjahren zugrunde gelegt. Grob gesagt: Je mehr Steuern eine Stadt einnimmt, desto weniger Zuweisungen gibt es. Gleichzeitig macht sich noch ein anderer Berechnungsparameter bei Eisenhüttenstadt negativ bemerkbar. Denn es werden auch die Einwohnerzahlen der vergangenen Jahre zugrunde gelegt. Da gilt die Formel: Je mehr Einwohner, desto höher die Schlüsselzuweisung. Eisenhüttenstadt hat in den vergangenen Jahren durch die Zentrale Erstaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge profitiert. Ende 2016 hatte die Stadt laut der für die Berechnung maßgebenden Statistik des Landes durch die vielen Flüchtlinge rund 30 000 Einwohner. Inzwischen ist die Einwohnerzahl unter 24 000 gefallen. Schon jetzt macht sich das bemerkbar. Eisenhüttenstadt erhält, laut Kämmerei, in diesem Jahr rund 260 000 Euro weniger Schlüsselzuweisung wegen der sinkenden Einwohnerzahl.