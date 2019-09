Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Drei, zwei, eins – meins: Ein voller Erfolg war für die Freiwillige Feuerwehr Zehdenick die Versteigerung ihrer am 26. August nach 21 Dienstjahren ausgemusterten Drehleiter – im Fachjargon Hubrettungsfahrzeug genannt. Am Mittwoch um 11 Uhr fiel im virtuellen Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden beim Hauptzollamt der Hammer. Zuvor hatten sich drei Interessenten eine Bieterschlacht geliefert. Nach 178 Geboten standen 31 000 Euro auf der Anzeigetafel – mehr als doppelt soviel wie das Mindestgebot von 15 000 Euro. "Die Drehleiter geht nach Italien", teilte Stadtbrandmeister Gerd Leege hörbar erfreut über das Ergebnis mit. Das Mindestgebot war zuvor durch die Anfrage bei Firmen in der Region ermittelt worden, was diese bereit wären, für die Drehleiter zu zahlen. Niemand wollte mehr als 15 000 Euro für die noch funktionstüchtige Drehleiter geben. Gewonnen hat die Internet-Auktion die Firma Frontini, ein Autohaus im norditalienischen Städtchen Castel Mella in der Lombardai. Innerhalb der nächsten zehn Tagen müssen die Italiener das Geld überweisen und dann die Drehleiter in Zehdenick abholen. Das Geld wandert zunächst auf ein Konto bei der Stadt Zehdenick. Der Erlös soll aber zweckgebunden dem Brandschutz wieder zugute kommen, so Leege. Es ist bereits die zweite erfolgreiche Auktion der Zehdenick. Zuvor war bereits der ausgemusterte Einsatzleitwagen versteigert worden. Auch damals sicherten sich Italiener das Fahrzeug, allerdings handelte es sich um einen anderen Bieter.