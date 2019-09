Berlin (MOZ) Wer im immer dichter besiedelten Berliner Stadtgebiet mit dem Auto rast oder auf andere Weise Verkehrsregeln missachtet, gefährdet massiv Leben und Gesundheit insbesondere von Fußgängern und Radfahrern.

In einem seltsam anmutenden Toleranzverständnis hat die Landespolitik die Ahndung solcher Verstöße über Jahrzehnte schleifen lassen.

Offenbar steuert der rot-rot-grüne Senat nun endlich um. Es wird mehr geblitzt, auch dank moderner und vor allem mobiler Messgeräte. Manche Autofahrer auch aus Brandenburg, die gerne mal in die Hauptstadt düsen, mögen das als Schikane empfinden. Ihnen sei gesagt: Es könnten auch eure Eltern, Geschwister, Kinder oder Enkel sein, die sich während eines Ausflugs in die Stadt mit dem Rad oder zu Fuß sicher fortbewegen wollen. Sie müssen darauf vertrauen können, dass sich Autofahrer an Regeln halten.

Hartes Durchgreifen gegen Unbelehrbare kann darüber hinaus ein guter Beitrag zum Gelingen der Verkehrswende sein. Blitzer-Einnahmen könnten in bitter nötige Radwege investiert werden. Weniger Tempo-Verstöße verbessern die CO2-Bilanz Berlins. Und ein Führerscheinentzug könnte notorische Raser dazu veranlassen, auf die Bahn umzusteigen.