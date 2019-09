MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wegen der Sanierung in der Maxim-Gorki-Straße zwischen Diehloer Straße und Fritz-Heckert-Straße muss der Verkehr in diesem Bereich eingeschränkt werden. In der Maxim-Gorki-Straße wird die Richtungsfahrbahn aus Richtung Diehloer Straße im Zeitraum vom 23. September bis 11. Oktober voll gesperrt. "Die Straße wird aus der Fritz-Heckert-Straße kommend zur Einbahnstraße", teilte die Stadtverwaltung mit. Die Ampelanlage an der Kreuzung Maxim-Gorki-Straße/Fritz-Heckert-Straß/ Bergstraße bleibt im Betrieb. Die Zufahrten zu den Innenhöfen sind offen, unter Einhaltung der neuen Richtungsfahrweise. Die Bushaltestelle aus Richtung Diehloer Straße kann nicht angefahren werden.

Im Anschluss kommt es in der Zeit vom 14. bis 18. Oktober zur Vollsperrung der Maxim-Gorki-Straße vor der Gesamtschule. Dort wird die Fahrbahn in Teilen instandgesetzt. Der Verkehr wird über Saarlouiser Straße umgeleitet. Die Bushaltestellen in der Maxim-Gorki-Straße werden außer Betrieb gesetzt.

Zu einer weiteren Sperrung kommt es in der Robert-Koch-Straße, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Sie wird in Höhe des ehemaligen Getränkemarktes (Haus Nummer 39) vom 19. bis 14. Oktober für den gesamten Verkehr gesperrt. Hier werden die Regeneinläufe mit Anschlussleitungen saniert und repariert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Sperrungen einzustellen.