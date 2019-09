Cornelia Link-Adam

Libbenichen (MOZ) In der Nähe der Bushaltestelle in Libbenichen (Otto-Grotewohl-Str.) wurde am Mittwoch ein Hund gefunden.

Jetzt wird der Besitzer gesucht. Bei dem Tier handelt es sich um einen schwarz-weißen Mischlingsrüden. Es ist ein relativ junges Tier, das nicht gechippt ist. Er trug einen Maulkorb, ein blaues Halsband und war mit einer schwarz geflochtenen Leine an der Bushaltestelle angebunden

Wer seinen Hund wiedererkennt, kann sich an das Ordnungsamt des Amtes Seelow-Land in Seelow wenden – erreichbar unter Tel. 03346 804929