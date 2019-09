Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dutzende Feuerwehrfahrzeuge parkten am Mittwoch vor der Konzerthalle. Der Grund für die ungewöhnliche Häufung an Einsatzwagen war glücklicherweise weder Feuer noch Hochwasser. Dreimal im Jahr treffen sich ranghohe Funktionäre der Brandenburger Feuerwehren in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt. Diesmal war Frankfurt an der Reihe. Neben den Kreisbrandmeistern sowie Leitern der Berufsfeuerwehren waren auch Vertreter des Innenministeriums, der Stadtverwaltung, des Landesfeuerwehr- und des Werksfeuerwehrverbandes eingeladen. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt: Die Waldbrände im Sommer. Ein Brand hatte auch die Frankfurter Feuerwehr beschäftigt, als es Ende Juni bei Ziltendorf auf rund 120 Hektar brannte. 30 Kameraden aus der Oderstadt löschten damals stundenlang mit.

Landesbranddirektor Heinz Rudolph, jahrelang Berufsfeuerwehrmann in Frankfurt, sprach von einer "weiteren beispiellosen Waldbrandsaison". Waldbrände habe es in Brandenburg mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern zwar immer schon gegeben. "Aber die meteorologischen Bedingungen und die Trockenheit werden immer extremer." In Sachen Waldbrand-Früherkennung sei das Land gut aufgestellt: das Fire-Watch-System gewährleiste eine flächendeckende Überwachung. "Zum Problem werden vielmehr die hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit und schnelle Zunahme der Brandfläche. Dafür müssen wir uns besser aufstellen", meint Rudolph, und nennt ein Beispiel: "Bei Waldbränden müssen Sie in kurzer Zeit möglichst viel Löschwasser von A nach B transportieren. Das geht mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr, ist aber suboptimal."

Effektiver seien Hochleistungsfördersysteme, wie das Land zurzeit eines testweise angemietet hat. Das sogenannte Hytrans-Fire-System sei in der Lage, "bis zu 6000 Liter Wasser pro Minute ohne Verstärkerpumpen über zwei Kilometer Wegstrecke zu fördern", so Rudolph. Seitens des Landes sei angedacht, die Kreise bei einer Anschaffung des Systems finanziell zu unterstützen.

Insgesamt hätten sich die Rahmenbedingungen für die Feuerwehren im Land in den vergangenen Jahren durchaus verbessert, meint der Landesbrandmeister. Viele Standorte hätten von der zentralen Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder vom kommunalen Infrastrukturprogramm profitiert. Darunter Eisenhüttenstadt, wo eine neue Feuerwache entsteht. Andererseits gibt es aber vielerorts noch einen Investitionsrückstau bei kommunalen Feuerwehrgebäuden. Auch und gerade in Frankfurt.

Positive Mitgliederentwicklung

Besonders erfreut zeigte sich der Landesbranddirektor über die positive Mitgliederentwicklung. 38 325 aktive Frauen und Männer wurden Ende 2018 in den freiwilligen Feuerwehren des Landes gezählt, 116 mehr als im Vorjahr. Es geht also wieder aufwärts. In Frankfurt liegt die Zahl ehrenamtlicher Feuerwehrleute bereits seit Jahren konstant bei etwa 260.

"Wenn wir diese Zahl auch in Zukunft halten, wäre das gut", sagt der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Wolfgang Welenga. Was ihn optimistisch stimme, sei das zunehmende Interesse von Kindern und Jugendlichen. "Derzeit haben die Frankfurter Jugendfeuerwehren rund 100 bis 110 Mitglieder", sagt er. Feuerwehrunterricht für Interessierte aus den 9. und 10. Klassen – wie vom Land perspektivisch angedacht – könnte hier für weiteren Zuwachs sorgen.

Als eine der größten Herausforderungen für die Feuerwehren in Frankfurt und darüber hinaus sieht Heinz Rudolph die Ausbildung von Führungskräften. "Hier steht uns ein Generationswechsel bevor. Wir verzeichnen gerade einen exorbitant hohen Bedarf an Lehrgangsplätzen", erklärt Rudolph. Deshalb sei kürzlich auch ein zweiter Ausbildungsstandort in Wünsdorf eröffnet worden.