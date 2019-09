Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Vor 65 Jahren haben sich Brigitte und Werner Krause aus Schwedt das Ja-Wort im Rathaus von Bad Freienwalde gegeben. Sie sind 87 und 91 Jahre alt. Am Mittwoch haben sie das seltene Fest der Eisernen Hochzeit begangen. Schwedts Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe kam zum Gratulieren und staunte, dass das Eiserne Paar seinen Haushalt in der Lindenallee noch fast alleine meistert und so heiter ist.

Liebesbriefe und Küsse

Brigitte und Werner Krause wollten sich die Beschwernisse des Alters nicht anmerken lassen. "Ich musste vor ein paar Jahren vom Auto auf den Rollator umsteigen", witzelte Werner Krause. Die Eheleute waren guter Dinge und fingen gleich an zu erzählen. Zum Beispiel, dass sie sich beim Tanz im Kurtheater kennengelernt und gerne Liebesbriefe geschrieben hätten. "Mein lieber guter Werner!" steht da zum Beispiel und als Antwort "Süße kleine Gitti!" Zum Beweis hat Werner Krause sein persönlich zusammengestelltes "Bilderbuch einer Ehe bis 2019" aufgeschlagen. Eines seiner Hobbys wird daraus ersichtlich: alles mit Fotos und Text für die Nachwelt und vor allem für die geliebte Ehefrau festhalten. Sie selbst hat auch Fotos beigesteuert, denn auch ihr liegt das Fotografieren. Die Leidenschaft dafür haben die Eltern an ihren Sohn Udo weitergegeben, der in Schwedt Theaterfotograf ist. Sohn Dietmar lebt in Frankfurt (Oder).

Werner Krause hat seiner Frau nicht nur Rosen zum Hochzeitstag geschenkt, sondern auch ein Goldkettchen mit Rubinanhänger. "Ich liebe Dich für immer" steht in der samtenen Schatulle. Brigitte Krause strahlt ihren Mann über den festlich gedeckten Tisch hinweg an: "Ich habe ihm ja eher etwas Praktisches geschenkt." Da blitzt der Humor der Hausfrau durch, die ihre Familie trotz vieler Umzüge zusammenhielt und einst Sportlehrerin war.

Ihr Brautkleid vor 65 Jahren war aus einem schwarzen Chiffonstoff mit weißen Blüten genäht worden. Sehr elegant. Diesen Stoff hatte Werner ihr in vier Meter langen Abmaßen zum Geburtstag geschenkt, als er Parteiarbeiter in Bad Freienwalde war. Noch heute gibt es das Hochzeitskleid in Form eines schicken Plisseerockes.

Die Macken tolerieren

In seinem Buch über ihre Ehe hat Werner Krause das Geheimnis einer langen Zweisamkeit aufgelistet. Es sind fast zehn "Zutaten", und die meisten stammen von Brigitte Krause. Die erste lautet: Man muss jung heiraten und zusammen lange leben. Schon an zweiter Stelle steht: Sich lieb haben. Nicht ganz unwichtig: Die Macken des anderen tolerieren.

Seit ihrer Diamantenen Hochzeit denken die Krauses in Abschnitten, im fünf-Jahrplan gewissermaßen. Erst 60, jetzt 65 und dann 70 Jahre verheiratet. Brigitte Krause lächelt: "Ich strenge mich an."