Frankfurt (Oder) (MOZ) Offenbar mit der Absicht, den Wagen zu stehlen, verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag gewaltsam Zugang zum Innenraum eines Kleintransporters der Marke Renault. Das Auto war in der Konstantin-Ziolkowski-Allee abgestellt. Im Fahrzeug fanden Polizeibeamte Beschädigungen am Sicherungsschacht und dem Zündschloss vor. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben.