Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) In der Frankfurter Straße werfen die Haselnussbäume schon ihre Blätter ab; Ute Becskei und Wilfried Asmus harken sie am Mittwoch vor ihrem Wohnhaus und auf dem Nachbargrundstück zusammen. Für das erste Herbstlaub reichen die durchsichtigen Säcke noch, die sie vom vergangenen Jahr über haben. "Für die nächste Fuhre brauchen wir Nachschub", sagt Asmus.

Den gibt es ab sofort im Fürstenwalder Rathaus: Bis 17. Oktober werden dort, in Zimmer 224, zu folgenden Zeiten kostenlos Laubsäcke ausgegeben: dienstags, 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr; donnerstags 9 bis 12, 13 bis 16 Uhr. Abgeholt werden die gefüllten Säcke ab Montag, 30. September, wöchentlich bis zum 22. November. Und zwar in Süd jeweils am Montag oder Dienstag, in Mitte am Mittwoch und in Nord, in Trebus und Molkenberg donnerstags oder freitags.

An den Entsorgungstagen sollten die Säcke bis 7 Uhr morgens vor dem Grundstück abgelegt werden. Weiterhin weist die Stadt darauf hin, dass die Säcke ausschließlich für das Laub der städtischen Straßenbäume bestimmt sind und mit maximal 20 Kilo, etwa zu drei Viertel, befüllt werden dürfen.