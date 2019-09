Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Ruhe hielt nur wenige Wochen: Erneut haben sich Unbekannte an der Staustufe zwischen Trebuser See und Trebuser Graben zu schaffen gemacht. Sie soll verhindern, dass zu viel Wasser aus dem See fließt.

Auf frischer Tat ertappt wurden die Täter von Reinhard Ksink, der für die FDP in der Stadtverordnetenversammlung sitzt. "Ich war am Donnerstag vergangener Woche mit meinem Hund am See spazieren, als ich ein Hacken und Platschen gehört habe", erzählt er. Drei junge Männer und eine Frau habe er gesehen, die Stämme vom Wehr ans Ufer geschafft hätten. "Das ist eine Straftat", habe er gerufen, sagt Ksink, und die jungen Erwachsenen aufgefordert, das Holz zurückzulegen. Das hätten sie getan. Fotografiert habe er die Täter nicht, aus Angst, von ihnen angegangen zu werden.

Försterin Anja Henning war kurze Zeit später vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen: "Ich konnte nichts auffälliges feststellen", sagt sie. Sie bedauert, dass die Polizei nicht informiert wurde. "Das wäre eine gute Chance gewesen, die Täter, die möglicherweise auch für vorangegangene Verwüstungen verantwortlich sind, zu schnappen."

Bis zum Einbau der Stauschwelle aus Beton, sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber, könne man kaum etwas gegen den Vandalismus am See tun. Im Spätherbst, wahrscheinlich im November, soll es so weit sein, sagt Thorsten Weidner vom Wasser- und Landschaftspflegeverband, der die Betonstufe konzipiert und baut.