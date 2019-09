Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In der Debatte über die Entwicklung neuer Wohnbaustandorte ist auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein neuer Vorschlag aufgetaucht. Sven Wiebicke (SPD) brachte das Areal des Hundeplatzes zwischen Oegelner Bahnhof und Oegeln ins Gespräch. Das Gebiet sei aus seiner Sicht relativ konfliktfrei. Man müsse sich natürlich mit der Ortsgruppe des Vereins Deutscher Schäferhunde über ein neues Vereinsgelände und -gebäude, beispielsweise in der Spreeaue, verständigen. Bedenken meldete Hartmut Rudolph (FDP/Bauernverband) an. Konfliktfrei sei das Areal wegen der Nähe zum Verpackungsmittelunternehmen Linpac keinesfalls.

Aufgenommen hat die Verwaltung eine frühere Anregung des Abgeordneten, das durch den Abriss von Wohnblöcken freigewordene Areal im Kiefernweg in die Planung für eine Neubebauung aufzunehmen. Problematisch ist dies, weil für den Abriss Fördermittel geflossen sind, eine Neubebauung damit für eine gewisse "Zweckbindungsfrist" eigentlich ausgeschlossen ist. Kämmerer Steffen Schulze machte zudem klar, dass diese Flächen keinesfalls ausreichen würden, um den Bauwünschen in der Stadt zu entsprechen. Sinnvoll wäre es aus seiner Sicht, zwei größere Baugebiete als Auswahlmöglichkeit vorzuhalten. Neben einer Erweiterung des Südwald-Baufeldes will die Stadt auch eine Bebauung der Bahrensdorfer Straße in Richtung Kummerow und westlich von Vorheide prüfen.