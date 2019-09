Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Etwa 550 Zuhörer hatten am Dienstagabend den Weg in das Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr gefunden, um das inzwischen 6. Galakonzert des Landespolizeiorchesters in Märkisch-Oderland, das fünfte davon in Strausberg, zu genießen und ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Polizisten zu setzen. Genau 3643 Euro lagen am Ende in den Spendentöpfen – Geld, das in den Martin-Heinze-Fonds fließt, der Familien von im Dienst getöteten Polizisten und Polizisten in Not unterstützt.

Mehr Opfer von Gewalt

Wie wichtig die Hilfe aus dem Fonds ist, verdeutlichte Sven Brandau, Leiter der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland, die das Konzert organisiert hatte. "Es gibt immer mehr Angriffe auf die Polizei, aber auch auf ehrenamtliche Helfer", sagte er. Seien im Jahr 2011 in Brandenburg noch 977 Polizisten im Dienst Opfer von Gewalttaten geworden, "waren es 2018 bereits 1708", berichtete er. Der Respekt gegenüber Polizisten habe generell abgenommen, "das merken meine Kollegen sehr deutlich".

Brandau übergab an Ullrich Papperitz, Stiftungsrat des Martin-Heinze-Fonds, der Sven Täuber auf die Bühne holte. Täuber, einst Pfarrer in Hönow, legt Ende September seine 13-jährige Tätigkeit als Landespfarrer für Polizeiseelsorge nieder. Zum Abschied gab es von Papperitz einen Stoffbären in Polizeiuniform.

Damit der Fonds weiter helfen kann, gaben die Polizisten auf der Bühne alles, um das Publikum in Spendierlaune zu versetzen. Orchesterleiter Christian Köhler spornte sein Ensemble, das UFA-Filmmusik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielte, zu Höchstleistungen an. Moderator Thomas Petersdorf führte charmant durchs Programm, das mehr als zwei Stunden beste Unterhaltung bot.