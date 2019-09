Olaf Gardt und Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung ist vom Haupt- und Finanzausschuss beauftragt worden, das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei einer möglichen Einführung des "Anliegen- und Beschwerdemanagementsystems Maerker" zu prüfen und eventuelle Alternativen dafür vorzustellen. Ausgangspunkt für den Beschluss war ein Antrag der Fraktion Beeskow und Ortsteile im Blick (BOB).

Die Fraktion hatte bereits in ihrem Wahlkampf erklärt, die schnellstmögliche Einführung des Systems zu fordern. Christian Wernicke hat den Antrag nun während der Sitzung begründet. Maerker mache eine Meldung von Missständen an die Verwaltung unabhängig von Öffnungs- oder Sprechzeiten möglich. Mit dem öffentlich einsehbaren Ampelsystem sei zudem immer transparent, ob und wie die Bürgerhinweise und -beschwerden bearbeitet werden.

Zunächst auf den Prüfstand

Der Stadtverordnete verwies zudem darauf, dass mit Friedland auch ein Ort, den Beeskow künftig mitverwalten will, Maerker nutze. Das gelte auch für andere Städte und Ämter in der Umgebung. Georg Pachtner (Bürgerforum Beeskow) erklärte, dass er zunächst für eine Prüfung plädiere, weil die Verwaltung auf die Kosten des Systems hingewiesen haben. Außerdem wolle er Informationen über die Erfahrungen, die andere Kommunen mit Maerker gemacht haben. Dem schlossen sich Karin Niederstraßer (Die Linke) und Sven Wiebicke (SPD) an. Hartmut Rudolph (FDP/Bauernverband) äußerte Bedenken, dass die Plattform von Selbstdarstellern missbraucht werden könnte und damit die Arbeit der Verwaltung blockiert würde.

Maerker existiert seit zehn Jahren. Rüdersdorf, Rathenow und Mittenwalde waren die Kommunen, die die Plattform damals getestet haben. Die Stadt Storkow kam wenig später dazu und ist heute eine von 118 Kommunen des Landes, die mit Maerker arbeiten. "Vor allem in der ersten Zeit wurde es sehr stark genutzt. Da hatten wir jeden Tag mehrere Einträge", sagt Corinna Prochaska, die Sekretärin der Bürgermeisterin, die sich um die Bearbeitung kümmert. Mittlerweile gebe es in "Stoßzeiten" drei bis vier Meldungen in einer Woche, in anderen Wochen auch mal gar keine. Der Aufwand mit den Einträgen sei nicht sehr groß.

Schnelle Antwort zugesichert

"Ich leite sie an die zuständigen Kollegen im Rathaus weiter. Von dort bekomme ich dann ein Update", erläutert sie. Es gebe in der Stadtverwaltung eine Selbstverpflichtung, dass bis spätestens 14 Uhr am nächsten Arbeitstag eine Antwort übermittelt werde. Klassiker bei den Maerker-Mitteilungen seien defekte Straßenlampen, Schmutzecken, überfüllte Mülleimer, schiefe Verkehrsschilder und ähnliches. Kosten entstünden der Stadt durch den Online-Service nicht. "Das Maerker-Portal wird den Kommunen vom Innenministerium kostenlos zur Verfügung gestellt", erläutert Corinna Prochaska. Storkow steht auch für einen durchaus kuriosen Maerker-Fall. Im August beschwerte sich jemand, dass am Strand Karlslust eine Frau in den öffentlichen Toiletten eingeschlossen worden war. Die Antwort auf der Maerker-Plattform: " ... Die Urlaubsvertretung hat aufgrund von Unpässlichkeit bereits vor der Schließzeit am Samstag abgeschlossen. Leider hat er sich nicht davon überzeugt, ob noch jemand im Gebäude ist. Es wird nicht wieder vorkommen." Mit dem Ampelstatus grün/gelb gilt der Vorgang als abschließend bearbeitet.