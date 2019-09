Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Sauberkeit fängt vor der eigenen Haustür an. Deshalb ruft Bombardier für den kommenden Sonnabend die Hennigsdorfer dazu auf, sich am Herbstputz zu beteiligen. Dafür ausgesucht wurden zwei Bereiche, die in direkter Umgebung des Unternehmens liegen, aber auch für die Hennigsdorfer eine Rolle spielen. Gesäubert werden sollen der Rathenaupark und der Wald an der Stadtsporthalle. Laut Bombardier-Sprecherin Janet Olthof stellt Bombardier Arbeitsmaterialien wie Müllsäcke und Handschuhe. Um einen Überblick zu haben, wie viele Hennigsdorfer sich beteiligen wollen, rät Olthof zur vorherigen Anmeldung unter Ute.Warmbrunn@rail.bombardier.com. Wer sich erst spontan zur Teilnahme entschließt, darf natürlich auch ohne vorherige Anmeldung erscheinen. Ute Warmbrunn war es übrigens, die den Anstoß zu diesem Herbstputz gegeben hat. Mit der Aktion will man sich am zum zweiten Mal weltweit ausgerufenen World Cleanup Day beteiligen. Die Hennigsdorfer Saubermänner und -frauen treffen sich um 10 Uhr am historischen Haupttor der Firma (gegenüber vom Rathenaupark). Die Drecksammel-Aktion ist bis 13 Uhr geplant. Die Stadt sorgt dafür, dass der Müll mittags abgeholt wird.