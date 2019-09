Oliver Richter

Frankfurt (Oder) Ihren Saisonstart in der Bezirksklasse II begannen die Badminton-Akteure der Spielgemeinschaft Frankfurt/Petershagen zu Hause mit den Neuzugängen Paul Müller und Florian Schulz. In der Halle an der Konrad-Wachsmann-Straße waren die Sportler des SV Dresdenia/Siemensstadt II zu Gast.

Gleich das erste Doppel Bodo Schindler/Paul Müller setzte sein Zusammenspiel um und erspielte den ersten Teamzähler. Auch das routinierte Damendoppel Jana Dudek/Bernice Schweinberger spielte die gegnerische Paarung an die Wand und gewann nach zwei Sätzen. Den Mannschaftsausgleich erreichten die Berliner Gäste dann mit den Siegen im Dameneinzel und dem zweiten Herrendoppel (jeweils 0:2). Auch Paul Müller konnte bei seinem Einzeldebüt für sein Team nicht punkten und gab in drei knappen Sätzen das Spiel gegen Lars Feldhusen ab.

Intensives Coaching und die Unterstützung der Zuschauer half bei den noch ausstehenden Spielen. Das Mixed Oliver Richter/Jana Dudek und Bodo Schindler im Einzel überzeugten und holten weitere wichtige Mannschaftspunkte. In seinem Einzel wurde Florian Schulz gefordert. Er ging über die volle Distanz und sicherte beim 2:1 nach Sätzen der SG den 5:3-Mannschaftssieg.

"Das war ein gelungener Einstieg in die Saison. Wir sind zufrieden und wollen beim deutsch-indonesischen Badminton-Verein am Sonnabend weitere Zähler sammeln", wertete Trainer Hans-Georg Pesch den ersten Spieltag aus.

Ergebnisse: Herrendoppel Bodo Schindler/Paul Müller – Ya Hauw/Frank Hoffmann 21:05, 21:10, Oliver Richter/Maik Müller – Lars Feldhusen/André Bartsch 13:21, 19:21, Damendoppel Jana Dudek/Bernice Schweinberger – Emily Rick/Joana Siebner 21:13, 21:10, Mixed Richter/Dudek – Bartsch/Siebner 21:10,21:17, Dameneinzel: Schweinberger – Rick 9:21, 7:21, Herreneinzel: Schindler – Hauw 21:10, 21:11, Müller – Feldhusen 21:10, 11:21, 19:21, Florian Schulz – Frank Hoffmann 21:7, 16:21, 21:10