Bettina Ullmann

Berlin (MOZ) Was freilich der Körper vermag, hat bis jetzt noch niemand festgestellt", zitiert der niederländisch-schwedische Choreograf Jefta van Dinther seinen Landsmann Baruch de Spinoza.

Der Philosoph ist zwar kein Zeitgenosse – er lebte im 17. Jahrhundert –, aber dieser Satz ist Dinther ein Anliegen: Die physische Ästhetik in "Plateau Effect" an der Komischen Oper Berlin ist eigen. Sie hat etwas Archaisch-Animalisches. Die Körper, kriechen, zucken, vielfach geduckt und am Boden, Münder sind zu einem stillen Schrei weit aufgerissen oder stoßen unartikulierte Laute aus.

Kommunikation ist in dieser achtköpfigen Gemeinschaft überlebenswichtig. Die Gruppe kommt an ihre physische Grenze, ein bühnengroßes, silberfarbenes Tuch wird zum existenziellen Mittelpunkt. Es wird gezogen, gewrungen, vertaut. Ist schweres Gepäck, Himmel, Freiheit, Hölle und Unterwelt. Zu dem wummernden, Massive-Attack-ähnlichen Sound von David Kiers entstehen Zauber und Magie genauso wie Sturm und Bedrohung. Die Tänzer scheinen immer wieder gefangen, abhängig voneinander. Da ist kein Ich und kein Du, auch die Geschlechter sind wie aufgelöst. Man muss der Bedrohung widerstehen, und das geht nur in einer starken Gemeinschaft.

Man vergisst diese Bilder nicht

Für ihre Darbietung ernten Tänzer und Choreograf bei der Premiere aus manchen Ecken tosenden Beifall. Andere Zuschauer hingegen wirken reserviert, sie haben vielleicht nach einer halben Stunde schon auf die Uhr geschaut und sich gefragt, wann nun der Tanz beginnt … Wie "schön" muss Tanz sein? Was, wenn der Kunstgenießer mit Unerwartetem überrumpelt wird? Ist das Stück des 39-jährigen Choreografen für die Ü-50-Generationen vielleicht zu "jung"?

Das Stück macht es Zuschauern, die einen klassischen Tanzabend erwarten, nicht einfach. Die physische Ästhetik in "Plateau Effect" ist nicht locker zugänglich, kein Ballett. Doch das ist auch das Schöne daran: Es hallt nach, man vergisst diese Bilder nicht. Es beweist, mit welch imposanter Bildkraft van Dinther in der Lage ist, sein Publikum für eine Stunde in eine noch nie erlebte Sphäre zu führen.

Die Tänzerin Harumi Terayama war von dem Arbeitsprozess und der Art, wie der Choreograf seine Bildkraft erzeugt hat, sehr angetan: "Für mich war diese Arbeit so bereichernd, weil wir die Ursprünge unserer Bewegungen auf eine neue Art und Weise von innen nach außen erzeugt haben. Es ging nicht um den perfekt gepointeten Fuß oder einen möglichst flexiblen Spagat." Ausgangspunkt der Bewegungen seien keine äußeren, fertigen Bilder gewesen. Sondern der Choreograf habe die Tänzer auf ihre Organe aufmerksam gemacht, die einem bestimmten energetischen Fluss unterlägen. Das sei der eigentliche Fokus gewesen, aus dem heraus diese unkonventionell anmutende Bewegungssprache entstanden ist. Die Organe bewegen den Körper. "Es war eine extrem fordernde, physische Arbeit, und ich bin überzeugt, dass diese Form sehenswert bleibt und auch im Zuschauer etwas auslöst."

Ein Hoch also auf das Unerwartete. Auch der Tanz stünde heute nicht dort, wo er steht, wenn man keinen Mut für Neues aufbringt. In den vergangenen 100 Jahren ist in dieser Sparte unglaublich viel passiert. Das dokumentiert gerade eindrücklich die Ausstellung "Ein Jahrhundert Tanz" in der Akademie der Künste. Die Entwicklung hört nicht auf. Ohne von Künstlern wie Pina Bausch, Jirí Kylián, William Forsythe, Wim Vandekeybus, Anne Teresa de Keersmaeker, Hip-Hop und Breakdance mit Unkonventionellem überrascht zu werden, kämen wir nicht mehr ins Theater. Oder, um es mit Rock-Rebell Frank Zappa zu sagen: "Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich."

Nächste Vorstellungen: heute, 25.10., 29.11., 10./27.12., Komische Oper, Behrenstr. 55–57, Berlin-Mitte, Kartentel. 030 206092630