Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Rot heißt Stopp, ganz wie an der Ampel. "Trägt Emil sein rotes Halstuch, wissen die Kinder, dass sie ihn weder streicheln noch füttern dürfen", sagt Anja Braatz. Die stellvertretende Leiterin der Woltersdorfer Awo-Kita Fantasia ist eigentlich rein privat auf den Hund gekommen. Dass ihr Golden Retriever sie inzwischen hin und wieder zur Arbeit begleitet, habe sich so ergeben, sagt sie.

Das hat viel mit Eileen Kannis zu tun, tiermedizinische Fachangestellte und mehr als zehn Jahre lang als selbstständige Hundetrainerin tätig. Als sie Mutter geworden war und ihr eigenes Kind im Kontakt mit ihrem Hund erlebte, stand für Eileen Kannis fest: Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Tieren wäre etwas für sie. Um sie fundiert leisten zu können, bräuchte sie aber eine pädagogische Ausbildung.

Eileen Kannis fand in der Awo-Kita am Berliner Platz offene Ohren – und begann mit 32 Jahren eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin. Die will sie zum Jahresende abschließen, demnächst stehen die schriftlichen Prüfungen an. Zudem sitzt sie an ihrer Facharbeit mit dem Titel "Auf den Hund gekommen" über tiergestützte Pädagogik im Elementarbereich.

In die damit gemeinte Altersklasse fallen die Vier- bis Fünfjährigen, mit denen Eileen Kannis, Anja Braatz und Emil sich am Mittwochmorgen auf in den Wald an der Woltersdorfer Ortsgrenze in Richtung Wilhelmshagen machten. Waldtage sind seit Jahren fester Teil des Kita-Lebens; dass sie mit Hund stattfinden, ist dagegen relativ neu. Für die Mädchen und Jungen aus der Forschergruppe war dieser gemeinsame Spaziergang der erste große mit Emil.

Ihm ging eine umfassende Vorbereitung mitsamt Hundeführerschein und Hundekekse-Backen voraus. Letztere gab es für Emil, der sich vor dem Einsatz in der Kita einem Wesenstest unterziehen musste, nach der Prüfung zu dem Führerschein. "Das war für ihn toll, außerdem schafft es eine positive Verknüpfung mit den Kindern", erläutert Eileen Kannis.

Eine solche Verbindung ist wichtig, denn der große Spaziergang bedeutet auch für den Vierbeinigen Stress. Als es Mittwochmorgen losgeht in Richtung Wald, trägt Emil sein rotes Tuch und wedelt unablässig mit dem Schwanz. Das bedeute Aufregung, erklärt Anja Braatz, ob es auch Freude sei, wisse man nicht. Auf jeden Fall sei es zunächst besser, wenn die Kinder dem Hund erst einmal mit Abstand begegnen.

Den halten die Mädchen und Jungen ein, wissen wollen sie aber schon, wenn Emil denn nun das grüne Halstuch umgelegt wird. Das wird gleich passieren und bedeutet wie an der Ampel so etwas wie Bahn frei, wenn auch nur fast. "Die Kinder dürfen ihn dann streicheln und füttern", sagt Anja Braatz. Unter Bedingungen: "Nur einzeln, und ich möchte vorher gefragt werden." So lernen die Mädchen und Jungen quasi nebenbei, dass sie sich einem Hund nie ohne Zustimmung des Halters nähern sollten.

Zuerst ein Elternabend

Apropos Zustimmung: Emils Einsatz in der Kita ist auch ein Elternabend vorausgegangen, wie Kita-Leiterin Stefanie Leistner berichtet. Es habe keinerlei Vorbehalte gegen den Einsatz des Hundes gegeben. Die Mütter und Väter habe besonders überzeugt, dass die Kinder neben der Freude an der Begegnung mit dem Tier auch fürs Leben lernen können.

Bleibt die Angst, die Kinder wie Erwachsene vor Hunden haben könnten. Wenn sich ein Kind fürchte, könne es mit einer anderen Gruppe in den Wald gehen, sagt Anja Braatz. Doch die zwölf kleinen Forscher dachten gar nicht daran. Auf den Waldtag haben sie sich auch mit Leberwurst-Keks-Bäckerei vorbereitet. Emil haben sie geschmeckt.