Uwe Wuttke

Bad Saarow (MOZ) Es war ein besonderer Geburtstag, der am Mittwoch auf dem Golf-Gelände des Arosa Scharmützelsee in Bad Saarow begangen wurde. Die weltweite Faldo Series Germany Championship feierte ihren 10. Geburtstag in Deutschland. Als prominenter Geburtstagsgast blies niemand anderes als der Erfinder und Namensgeber Sir Nick Faldo die zehn Kerzen auf dem Kuchen aus.

Ziel der internationalen Turnierserie, 1996 ins Leben gerufen, ist es, den Golfsport zu fördern und eine neue Generation von Talenten zu entwickeln. "Das ist uns ganz gut gelungen", sagte Faldo mit einem Lächeln.Jährlich nehmen rund 7 000 ambitionierte Junggolfer im Alter bis 21 Jahre bei 40 Turnieren in 30 Ländern auf der ganzen Welt teil. Auch ein Major-Sieger wie Rory McIllroy war darunter.

In Bad Saarow treten jedes Jahr rund 80 der besten deutschen Talente in fünf Altersklassen an. Das Besondere dabei – Mädchen und Jungen spielen gegeneinander. Im Vorjahr siegte Emily Krause aus Berlin. "Das waren vier tolle Tage", sagte die Spielerin des GLC Wannsee, die besonders von der Players-Party schwärmte.

Dass Faldo den nach ihm benannten Platz in Bad Saarow selbst baute und die Kontakte von Golf-Direktorin Vanessa Herbon waren sicher von Vorteil, als das Resort vor zehn Jahren den Zuschlag erhielt. "Wir lieben den Kurs hier. Er ist wirklich schwer und gehört zu meinen TOP Five, von den rund 26 Kursen, die ich designt habe", sagte der 62-ährige, der einst 98 Wochen die Weltrangliste anführte.

Er, der am Mittwoch sein immer noch beachtliches Können auf der Driving Range demonstrierte, trainierte auch kurz mit dem Nachwuchs. Mit dabei war Lennox Mohr aus Frankfurt (Oder), der seit zwei Jahren beim Jugendtraining in Bad Saarow aktiv ist und inzwischen lieber golft, als Fußball spielt. "Es ist cool Nick Faldo zu treffen, denn man sonst nur im Fernsehen sieht", freute sich der Zehnjährige und passte genau auf, was sein Idol ihm bei den Praxisübungen erklärte.