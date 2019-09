Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute in Brandenburg steigt wieder leicht an. Das teilte am Mittwoch Landesbranddirektor Heinz Rudolph am Rande eines Treffens von ranghohen Feuerwehrvertretern in Frankfurt (Oder) mit. "Die Talsohle ist durchschritten", erklärte Rudolph.

Nach Angaben des Innenministeriums stieg die Zahl der aktiven Ehrenamtler in den Orts- und Stadtwehren von 38 209 im Jahr 2017 auf 38 325 im vorigen Jahr – ein Plus von 116 freiwilligen Helfern. Auch für das laufende Jahr zeichne sich ein Zuwachs von 100 bis 200 neuen Mitgliedern ab, so Rudolph, der von einer "Trendwende" spricht. Die Zahl der hauptamtlichen Kräfte in den Berufsfeuerwehren in Brandenburg/Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt und Potsdam hat sich seit 2017 ebenso von 694 auf 753 erhöht.

Gut zwei Jahrzehnte kämpften die Freiwilligen Feuerwehren im Land gegen sinkende Mitgliederzahlen. Noch im Jahr 2010 gab es über 7000 ehrenamtliche Brandbekämpfer mehr als heute. Die Trendumkehr führt Rudolph auch auf eine Reihe von Programmen und Projekten der Landesregierung zurück. "Das Ehrenamt wird endlich auch monetär besser anerkannt. So wird etwa die Treuemedaille nach zehn Jahren mit 500 Euro vergoldet. Auch die Hinterbliebenenregelung wurde verbessert", nennt er zwei "kleine Mosaiksteine, von denen wir hoffen, dass sie weiter peu à peu greifen".

Darüber hinaus seien vielerorts mit der Förderung zum Kauf neuer Feuerwehrfahrzeuge, insbesondere für Stützpunktfeuerwehren, oder beim Bau neuer Gerätehäuser bessere Rahmenbedingungen angeschoben worden. Von der künftigen Landesregierung erwartet er, dass die finanzielle Unterstützung für die Kameraden weiter anhält – gerade auch im Hinblick auf wachsende Herausforderungen durch trockener werdende Sommer. "Über den Landesfeuerwehrverband machen wir uns stark dafür, dass unsere Anliegen an den Koalitionsverhandlungstisch getragen werden", sagte Rudolph.