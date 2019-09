Rainer Thümmel

Schwedt Schwedter Kinder waren eingeladen, den Tischtennis "mini-Meister" in drei Altersklassen zu ermitteln. Dieser Aufruf richtete sich traditionell ausschließlich an Kinder bis 12 Jahren, die noch keine großen Erfahrungen im Tischtennis haben oder sonst vielleicht in anderen Sportarten aktiv sind. Aber auch Kinder, die schon im Verein trainieren, durften teilnehmen, wenn sie bisher noch nicht aktiv im Wettkampfgeschehen standen.

Leider nahmen erneut nur wenige bisher nicht im Tischtennis aktive Kinder die Chance dieses sportlichen Vergleichs wahr, im Jahrgang 2007/08 noch am meisten. Lennard Zielke setzte sich ohne Niederlage als neuer "mini-Meister" durch. Bei den folgenden Plätzen musste bei gleicher Spieldifferenz mehrfach das Satzverhältnis entscheiden. Bei Oskar Apelt und Jamie Luan Würfel war sogar dieses gleich – so entschied dann das Match gegeneinander über den zweiten Platz für Oskar Apelt. Malte Schliebitz musste leider wegen einer Verletzung sein letztes Spiel aufgeben, erreichte aber dennoch den vierten Platz, der zum Start in der nächsten Runde im März 2020 berechtigt. Auch Kevin Dittmann und Felix Arndt hielten hervorragend mit ihren Kontrahenten mit und belegten am Ende in dieser Altersgruppe die Ränge 5 und 6.

Blazejzyk-Brüder mit dabei

Auch in den anderen Konkurrenzen gab es viele spannende Partien mit guten spielerischen Leistungen. Bei den Mädchen wurde Jette Stelse Stadtmeisterin vor Lana Falke. Oliver Blazejzyk gewann die Konkurrenz 2009/10 vor seinem Bruder Leon, und bei den Jüngsten (Jahrgang 2011) setzte sich Maximilian Schulz vor Silas Jänchen durch. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und die Erstplatzierten auch Medaillen.

Kinder des JSV Schwedt hatten bei der Organisation der Veranstaltung mitgewirkt und sorgten als Schiedsrichter oder sogar in der Turnierleitung mit für das Gelingen des Turniers.

Sollten interessierte Kinder die "mini-Meisterschaft" zwar verpasst haben, aber trotzdem Spaß am Tischtennis finden, können sie sich jederzeit beim JSV melden. Ausführliche Informationen zum Verein sind auf der Webseite www.jsv-schwedt.de zu finden.