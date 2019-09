Steffen Opitz

Schwedt (freier Autor) Als Ausrichter des Wasserball-Landespokals der Männer wussten die Oderstädter von vornherein, dass sie sportlich wohl an die Kontrahenten nicht heranreichen können. Das zeigte sich später auch in den Resultaten.

Lediglich drei Mannschaften hatten sich zum Pokalfight gemeldet. Die Vertretungen aus Spremberg, Fürstenwalde und Finsterwalde hatten "gekniffen" oder bekamen eben kein echtes Männerteam mehr voll. So blieb es, wie schon zur Landesmeisterschaft, beim Dreikampf Schwedt-Brandenburg-Potsdam.

Der Gastgeber aus der Oderstadt hatte zuerst die Brandenburger als Gegner. Vor ihrer Heimkulisse (etwa 20 Zuschauer) begannen die SSV-PCK-Mannen sehr selbstbewusst. Diesmal gab es keinerlei Besetzungssorgen, eher waren sogar zwei Spieler zu viel an Bord. Diese Bündelung der Kräfte zeigte sich beim Viertelstand von 1:2 recht eindrucksvoll.

Schwedt gewann durch das Geburtstagskind Tim Hermerschmidt das Anschwimmen und spielte mutig gegen die – auf dem Papier von vornherein als favorisiert geltenden – Brandenburger. Auch Artur Nier im Tor hatte einen guten Tag erwischt und zeigte sich von seiner besten Seite. Wenn die Oderstädter vielleicht ein bisschen mutiger im Abschluss der eigenen Angriffe gewesen wären und mitunter nicht zu lange gewartet hätten, wäre vielleicht sogar ein kleine Sensation möglich gewesen. Zur Halbzeit stand es 2:5, es hätte aber genauso 5:5 heißen können.

Schneller SSV-Anschwimmer

Auch das Anschwimmen der beiden weiteren Teilabschnitte ging an das Heim-Team, das den Spielstand innerhalb von zwei Minuten durch Tore der Gayk-Brüder Niclas und Philip auf 4:5 verkürzte. Lag jetzt wirklich die Überraschung in der Luft? Eigentlich ja, doch dann wurde – wie leider sehr oft auch schon in Turnieren zuvor – zweimal eine Überzahl nicht genutzt. Stattdessen fing man sich schnelle Kontertore.

Das zerschnitt den Schwedtern die "Überraschungs-Spielfaden- Schnur". So blieb es letztlich beim 5:10, was leider nicht den Kampfgeist der Schwedter widerspiegelte, die somit weiter auf den ersten Doppelpunktgewinn in einem der "Pflichtspiele" warten. Aber auch dieser Tag wird sicherlich einmal kommen.

Im zweiten Match setzte sich erwartungsgemäß sicher der Pokalverteidiger OSC Potsdam II mit 14:6 gegen die SG Wasserball Brandenburg durch und zeigte einmal mehr, wer im Land das Wasserballer-Niveau bestimmt.

Im Schlussmatch musste auch der Gastgeber – trotz guter spielerischer Akzente – den Potsdamern klein bei geben und blieb chancenlos. Wenigstens wurde das Minimalziel (kein "zu Null" und unter 30 Gegentore bleiben) erreicht. Potsdam spielt schließlich mit seiner ersten Mannschaft in der nationalen Wasserballliga mit Spandau 04, Waspo Hannover und ASC Duisburg um die Deutsche Meisterschaft (Platz 3 in der Saison 2018/2019). Die Partie endete schließlich 2:28.

Schwedt: Artur Nier, Niclas und Philip Gayk, Nick Sawadsky, Hannes und Fabian Opitz, René Nöldner, Jannes Krasa, Fabian Bruck, Tom Gutenschwager, Michael Netzlaw, Ole Schwenzon, Tim Hermerschmidt und Karl Kuchenbäcker