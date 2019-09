Ingo Mikat

Seelow Auf dem Schulhof des Gymnasiums "Auf den Seelower Höhen" ist eine neue Plastik enthüllt worden. Das Kunstwerk "Mutter mit Kind II" stammt aus der Werkstatt von Erika Stürmer-Alex aus Lietzen. Zu seiner Einweihung versammelten sich zahlreiche Schüler mit ihren Lehrern auf dem Schulhof. Den Auftakt der Zusammenkunft übernahmen die Schülerinnen Franziska Tyrock und Tabea Schenk. Sie trommelten – im wahrsten Sinne des Wortes – alle zusammen. Danach begrüßte der Direktor des Gymnasiums, Peter Campenhausen, die Künstlerin und den Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, herzlich. Anschließend sprach er über die Zusammenarbeit mit Erika Stürmer-Alex.

Als Schulträger des Gymnasiums hat der Landkreis Märkisch-Oderland ein Projekt: "Schule trifft Kunst" mit dem Ziel einer stärkeren Kooperation seiner Bildungseinrichtungen mit regionalen Künstlern initiiert. Im Rahmen dieses Vorhabens befassten sich in den letzten Monaten Schüler der 11. Klasse des Gymnasiums im Kunstunterricht mit dem Schaffen von Erika Stürmer-Alex aus Lietzen und ihrem langjährigen Wirken in der Region. Ein herausragender Höhepunkt des Projektes bildete ein Treffen der Jugendlichen mit der Künstlerin. In ihrem Atelier durften sie aus vorhandenen Modellen und Entwürfen die neue Plastik für ihren Schulhof aussuchen.

Urmotiv der Kunst

Peter Campenhausen lobte die gute Zusammenarbeit und das von den Schülern ausgewählte Kunstwerk: "Mutter und Kind sind ja ein Urmotiv für die Kunst und bilden zugleich ein Urbild der Pädagogik. Und die blaue Farbe der Skulptur steht für mich für den Himmel über Brandenburg." Landrat Gernot Schmidt erklärte: "Es ist eine große Freude, dass wir dieses Kunstwerk, das auch als Geschenk zum 80. Geburtstag von Erika Stürmer-Alex gedacht ist, hier an so einem lebendigen Ort einweihen können", so der Landrat und fügte an "die Künstlerin griff ein altes, aber immer wieder wichtiges Motiv auf und vermittelt es uns in einer ganz spezifischen, persönlichen Formsprache. Wer hier etwas sehen möchte, über die äußere Erscheinung hinaus, wird interessante Dinge finden. Die Skulptur passt zur Schule und zu dem Geist, der in ihr herrschen soll."

Nach der Einweihung des Kunstwerkes gab es eine Gesprächsrunde unter Leitung des Kunst- und Deutschlehrers Jörg Miethe. Zu Beginn berichtete die Künstlerin über den komplizierten Entstehungsprozess der Skulptur und über die Auswahl ihres zukünftigen Platzes auf dem Schulgelände.

Film illustriert Künstlerwort

Ihre Ausführungen wurden durch einen Film, Fotos und Videoaufnahmen aus ihrem Atelier und von der Aufstellung des Kunstwerkes, für das die Firma Tauer-Bau GmbH einen Steinsockel errichtete, illustriert. Im folgenden Gedankenaustausch zeigte sich, dass sich ein großer Teil der Schüler schon intensiv mit der neuen Skulptur beschäftigten. Neben der Feststellung "Man sieht, dass es eine Mutter mit Kind ist", äußerten sie auch den Gedanken "Ich meine, das Kunstwerk vermittelt uns etwas über Beziehungen." Erika Stürmer-Alex veranschaulichte: "Die Figur drückt, wie jede Kunst, ein Gefühl aus. Manche Menschen wehren sich gegen Gefühle oder können sie nicht bekunden. Kunst kann helfen, zu üben, mit eigenen Gefühlen umzugehen."