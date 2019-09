Michel Nowak

Bad Freienwalde Bad Freienwalde. Am Rande des Senioren-Turniers in der Bad Freienwalder Kurstadthalle sind die Handball-Viertelfinalspiele im Kreis ausgelost worden. Dabei kommt es in dem mit Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Dahme-Spreewald sowie der Stadt Frankfurt mehrere Kreise umfassenden Spielbezirk D zu einigen interessanten Lokalderbys.

So empfangen die Männer des Rot-Weiß Friedland den HSC Frankfurt. Beide Vereine spielten vor nicht allzu langer Zeit in der Verbandsliga gegeneinander – jetzt sind sie auf Kreisebene aktiv. In einer zweiten Begegnung treffen die HSV Müncheberg/Buckow II und die OSG Fredersdorf/Vogelsdorf II aufeinander.

Bei den Senioren fischte der als Glücksfee fungierende Betreuer der Grünheider Mannschaft, Eckhard, Wuttke ein Heimspiel für Jahn Bad Freienwalde heraus. Gegner ist der Neuenhagener HC. Damit kommt es zu einer Neuauflage des jüngsten Ligaspiels an gleicher Stelle. Dort gewannen die Bad Freienwalder mit 10:9 nach 40 Spielminuten.

Mehrere Lokalderbys

Weitere Lokalderbys gibt es bei der männlichen A-Jugend (Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – MTV Altlandsberg) und bei der weiblichen D- und E-Jugend (HSV Frankfurt – Frankfurter HC). Ein vereinsinternes Duell findet in der männlichen D-Jugend statt – zwischen der OSG Fredersdorf/Vogelsdorf I und II.

Einige Mannschaften haben bereits im September im Achtelfinale gespielt. Andere treten – abhängig von der Liga-Größe – im Halbfinale erstmals an. Spieltermine für die Viertelfinals sind der 30. November/1. Dezember. Die Gastgeber melden ihre Anwurfzeiten bis zum 1. November an Staffelleiter Uwe Wallner.

Viertelfinal-Auslosung:

Weibliche Jugend E: OSG Fredersdorf/Vogelsdorf – HSV Frankfurt II, Jahn Bad Freienwalde – HSV Wildau, HSV Frankfurt – Frankfurter HC (FHC), Freilos: Neuenhagener HC, WJD: HSV Ffo. – FHC, Grünheider SV – Fredersdorf, Neuenhagen – HSV II, Freilos: Rot-Weiß Friedland, WJC: HSG Schlaubetal/Odervorland – HSV Ffo., Neuenhagen – MTV Altlandsberg, HSV Ffo. II – Friedland, Grünheide – BSG Stahl Eisenhüttenstadt, Männliche Jug. E: Fredersdorf II – HSV, HSV Müncheberg/Buckow – Grünheide, Altlandsberg – HSV Wildau II, Fredersdorf – Wildau, MJD: Fredersdorf I – Fredersdorf II, HSV Ffo. – Wildau II, HSC Frankfurt – Eisenhüttenstadt, Grünheide – Friedland, MJC: Neuenhagen – Altlandsberg II, Schlaubetal/O. – Fredersdorf, HSV Ffo. – Grünheide, Müncheberg/Buckow – Altlandsberg, MJB: HSV Ffo. – Friedland, Altlandsberg – Müncheberg/Buckow, Fredersdorf – Bad Freienwalde II, Schlaubetal/O. – Grünheide, MJA: Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – Altlandsberg, Freilose: Neuenhagen, Eisenhüttenstadt, Eintracht Ortrand, Senioren: Altlandsberg – Falkenberger SV, Bad Freienwalde – Neuenhagen, Freilose: Müncheberg/Buckow, Grünheide, Männer: Müncheberg/B. II – Fredersdorf II, Friedland – HSC Ffo., Freilose: Pneumant Fürstenwalde, HSG Schlaubetal II