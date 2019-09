Yvonne Bunke

Rauen Für die German Masters im Kunstradsport müssen die Elite-Frauen-Fahrerinnen eine Punktzahl von mindestens 110 bei den Landesmeisterschaften ausfahren. Julia Bunke von der SG Rauen überbot diese Norm bei deutlich und qualifizierte sich somit zu den Wettkämpfen im Herbst.

Die ersten German Masters, die auch gleichzeitig die erste und zweite Qualifikation für die Weltmeisterschaften sind, fand in Murg in Baden-Württemberg statt – zirka neun Autostunden von Rauen entfernt. Der ausrichtende Verein war der RSV Wallbach. Es werden insgesamt drei Masters-Serien ausgetragen, die alle in die WM-Qualifikation eigerechnet werden.

Unter Welt- und Europameistern

In der Gruppe Einer Kunstradsport Elite Frauen starteten 31 Sportlerinnen, unter ihnen auch sechs Fahrerinnen aus den benachbarten Ländern Österreich und Schweiz. Für Julia Bunke ist es das erste Jahr bei der Elite – und die Konkurrenz ist enorm stark. Bei diesem Wettkampf starten die Deutschen, Europa- und die Weltmeister mit, da war die Aufregung doch sehr groß.

Julia präsentierte ihre Kür gut der strengen Jury vor, musste allerdings zweimal das Rad verlassen. Das kostete wertvolle Punkte. Mit guten ausgefahren 103,70 Zählern belegte Julia unter den Besten der deutschen Elite-Sportlerinnen am Ende den 24. Platz.

Milena Slupina vom TSV Bernlohe erfuhr sich einen neuen Weltrekord bei diesem Wettkampf und gewann die ersten German Masters. Ebenfalls einen neuen Weltrekord stellte Lukas Kohl vom Concordia Kirchehrenbach in der Vorrunde auf. In der Finalrunde am Abend überbot er dann unter tobendem Applaus nochmals seinen zuvor aufgestellten Bestwert um fast zwei Punkte. 213,05 lautet nun der derzeitiger Weltrekord Im Einer Kunstradsport Elite Männer.