Wilfried Hohmann

Müllrose Im zweiten Saisonspiel mussten die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland zum Vizemeister Chemie Guben. Sie unterlagen 21:25 (9:10). Beide Mannschaften hatten sich bereits in der 1. Runde des Landes-Pokal-Wettbewerbes gegenübergestanden, als die Müllroserinnen mit 24:17 gewannen. HSG-Trainer Tobias Hallert und der Mannschaft war klar, dass man die beiden Spiele nicht vergleichen kann. Einerseits vermittelten die Gastgeberinnen im Pokal nicht den Eindruck, dass man die Vorrunde unbedingt für sich entscheiden wollte und zum anderen fehlte den Schlaubetalerinnen in Guben Luisa Lehmann, die im Pokal mit acht Treffern erfolgreich war.

Immerhin gingen die Gäste in der 6. Minute mit 2:1 in Führung, glichen zum 3:3 und 5:5 aus und lagen beim 7:6, 9:8 und dem 10:9-Halbzeitstand immer nur mit einem Treffer hinten. Dabei wirkten die Schlaubetalerinnen vor allem im Angriff variabler als die Gastgeberinnen.

Auch in der 2. Halbzeit änderte sich an dem sehr ausgeglichenen Spiel zunächst wenig. Jasmin Henkelmann glich als sechste Torschützin ihres Teams zum 10:10 aus. Leider verwandelte Nora Reinhardt einen Siebenmeter nicht zur Gäste-Führung. Stattdessen war es erneut Katja Strätz, die die Gubener mit zwei weiteren Toren erstmals in diesem Spiel mit drei Toren Vorsprung in Führung brachte (14:11).

Auch davon ließ sich das HSG-Team nicht unterkriegen. Anika Weber, Nora Reinhardt und Lea-Sue Panzer gelangen drei Treffer in Folge zum 14:14. Die vorentscheidende Phase des Spiels ereignete sich zwischen der 46. und 47. Minute. Nachdem die Gastgeberinnen sich mit zwei Toren auf 16:14 absetzen konnten, hatte Nora Reinhardt die Möglichkeit, per Siebenmeter wieder auf ein Tor zu verkürzen. Sie scheiterte und die Chemikerinnen konnten im Gegenzug wieder auf drei Tore davonziehen. In der Endphase waren es dann wieder die beiden Hauptangreiferinnen Katja Strätz (4) und Sandy Kramer (2), die mit sechs weiteren Treffern die Entscheidung zum 25:21-Endstand herbeiführten.

Anfangs zu viel Respekt

Trainer Tobias Hallert: "Zu Beginn des Spiels hatten wir noch viel zu viel Respekt gerade vor den beiden Haupttorschützinnen des SV Katja Strätz und Sandy Kramer. Hier waren wir in der Deckung viel zu passiv und ermöglichten den beiden zu viele einfache Tore. Damit haben wir uns selbst die Möglichkeit aus der Hand gegeben, eine eigene Führung mit eins bis drei Toren zu erzielen. Denn im Angriff waren wir durchaus flexibel und gefährlicher als die Gastgeberinnen. Insgesamt bin ich jedoch nicht unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft."

HSG: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Marie-Luise Otto, Sina-Sophie Schübler 3, Caroline Hallert 4, Viktoria Lampe, Lea-Sue Panzer 3, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann 1, Nora Reinhardt 6/1, Anika Weber 4

Schiedsrichter: Eric Alvermann/Benjamin Sabrautzki (bd. Borgsdorf) – Siebenmeter: Guben 3/2, HSG 4/1 – Zeitstrafen: Guben 4, HSG 2