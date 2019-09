Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Seit etwa 100 Jahren liegen die Abwasserkanäle in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Fürstenwalde. Mittlerweile sind sie marode. Autofahrer haben das mehrfach zu spüren gekommen: Löcher klafften in den Leitungen, Sand rieselte in den Kanal, die Straße sackte ab, musste aufwändig repariert werden. Damit soll in absehbarer Zeit Schluss sein.

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZVWA) Fürstenwalde will seine Leitungen erneuern. "Es ging zunächst um den Abschnitt Karl-Marx- bis Sembritzkistraße", sagt Marlies Görsdorf, technische Geschäftsführerin des ZVWA. "Die Arbeiten sollten vorgezogen werden, weil es ein immenser Aufwand ist, die Straßeneinbrüche zu reparieren." Rund 10 000 Euro koste das pro Baustelle. Da die vielbefahrene Straße aber nicht geöffnet werden könne, so lange die Lindenstraße wegen Bauarbeiten gesperrt ist, solle nun ein Konzept für den kompletten Abschnitt vom Hangelsberger Kreisel bis zur Spreebrücke erstellt werden. Das gibt den Plänen der Stadt, den Abschnitt ausbauen zu lassen, neuen Schub.

Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig. Zu Zeitplan, Umfang und Kosten könne sie noch keine Auskünfte geben, da es lediglich eine Vorabstimmung mit dem Zweckverband gab, sagte Uta Krüger, die zuständige Sachgebietsleiterin, am Mittwoch. "Wir müssen die Maßnahme erst mal für den Haushalt anmelden." Erstellt werde der auf Grundlage der Bedarfslisten des Landes. Wenn der Zweckverband Leitungen erneuern müsse, sei dies ein Kriterium, das einfließe.

Ausbau frühestens 2021 möglich

Auch die Stadt braucht Planungsvorlauf. Christfried Tschepe, der im Fürstenwalder Rathaus für Stadtentwicklung zuständig ist, stellte den Ausbau der Külzstraße im Fachausschuss zur Diskussion. Er projizierte die seit zehn Jahren vorliegende Planung für die Umgestaltung an die Wand. Diese bezieht Gehwege, Grünstreifen und Parktaschen ein.

Die Alternative wäre, dass das Land lediglich die Fahrbahn erneuere, die Stadt keinen Cent zuzahlen müsse. Der lückenhafte Baumstand, "teils illegal" auf dem Gehweg parkende Autos und schlechte Bedingungen für Rollstuhl- und Rollatorfahrer gäben aber Anlass, den Querschnitt der Straße zu ändern. Zum Beispiel breitere Geh- und Radwege anzulegen. Dann müssten Planungsmittel in den Haushalt.

Auch Tschepe wies darauf hin, dass es "großräumige Probleme" geben könne, wenn Linden- und Külzstraße gleichzeitig gesperrt würden. Für 2020 ist der Ausbau des zweiten Abschnitts der Lindenstraße vorgesehen, eventuell, so Tschepe, würden die Arbeiten sogar bis 2021 andauern.

Doch zurück zur Külzstraße: "Wir sollten die Sache ordentlich machen", sagte Ausschussvorsitzender Stephan Wende (Linke). Einstimmig sprach sich das Gremium für eine erweiterte Planung aus.