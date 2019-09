Thomas Gutke

Güldendorf (MOZ) Die Deutsche Telekom will heute über die Pläne für den Bau eines Sendemastes in Güldendorf informieren. Laut Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner soll die Anlage etwa 100 Meter südlich der A12 am Buschmühlenweg entstehen.

Mit den Detail-Planungen sei noch nicht begonnen worden, weshalb beispielsweise zur Höhe des Mastes noch keine Angaben gemacht werden könnten. "Wir brauchen den neuen Standort für eine bessere Mobilfunkversorgung in Güldendorf und Umgebung. Wir beabsichtigen sowohl GSM für Sprechverbindungen als auch LTE für schnelle Datenverbindungen anzubieten", erklärte von Wagner auf MOZ-Nachfrage.

Mast ist auch nötig für 5G

Wann die Anlage gebaut werde, hänge von der Entscheidung der Gremien in Frankfurt ab. Eine Alternative zu den Plänen auf dem öffentlichen Grundstück sieht Georg von Wagner nicht: "Falls der Errichtung des Masts widersprochen werden sollte, wird ein Teil der Zukunft von Frankfurt (Oder) und seines Ortsteils Güldendorf als Wohn- und Arbeitsplatz verspielt. Nur Gemeinden, die eine funktionierende digitale Infrastruktur haben, bleiben in der Zukunft für Familien und Firmen interessant", unterstreicht er. Wo es keinen Zugriff auf das Internet per Computer und Smartphone gebe, werde sich niemand ansiedeln. Und er wird noch deutlicher: "Insofern wäre eine Entscheidung gegen den Bau dieses Funkmasts fatal. In diesem Fall würde dieser Bereich ein Funkloch bleiben. Wir werden unser Netz in einer anderen Kommune weiter ausbauen." Schließlich gebe es genügend Kommunen, die um eine bestmögliche Mobilfunk-Versorgung kämpften. "Und um es ganz klar zu sagen: Wo kein LTE, da kein 5G. Jeder LTE-Standort wird für den Aufbau von 5G gebraucht. LTE wird für lange Zeit die Basis bleiben, auf dem sich das Mobilfunk-Netz der Zukunft entwickelt", so von Wagner.

Beginn der Informationsveranstaltung in der Gaststätte Seeterasse ist um 18 Uhr. Vertreter der Stadt Frankfurt und der Telekom werden die Planungen zum Vorhaben erläutern und Fragen beantworten.