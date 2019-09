Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Insgesamt 120 Sockenpaare haben Rentnerinnen des Begegnungstreffs der Arbeiterwohlfahrt in der Auguststraße für Krebspatienten gestrickt. Sie waren einem Aufruf des Vereins Uckermark gegen Leukämie gefolgt, Socken für Krebspatienten zu stricken, die oft über kalte Füße in der Chemotherapie klagen. 80 Socken konnten schon im Frühjahr an den Verein übergeben werden. Doch die Strickomis waren auch danach nicht zu bremsen und übergaben jetzt erneut 40 Sockenpaare an den Verein.

Stephan Hahn vom Verein, der selbst an Krebs erkrankt ist, nahm die Sockenspende gerührt und dankbar entgegen. Er berichtete den Senioren, die sich regelmäßig zu Geburtstags- und Kafferunden im Treff zusammenfinden, von der großen Freude betroffener Patienten über die selbstgestrickten Geschenke. "Das ist nicht nur etwas ganz Praktisches für die eiskalten Füße, von denen uns meist Frauen in der Chemotherapie berichten, es ist auch für die Seele der Patienten", erklärte Hahn. "Die Patienten fragen dann ganz überrascht, wer sich denn noch solche Mühe mache und tatsächlich selbst Socken stricke, noch dazu so liebevoll mit Mustern, Schmuckbändchen oder kleinen Aufnähern. Krebspatienten sind sehr dankbar, wenn jemand an sie denkt. Die Besuche geben ihnen das Gefühl, dass sie nicht allein sind und dass jemand an sie denkt. Die Socken aber sind der i-Punkt."

Die Socken sind kunterbunt oder gestreift, mit Hirsch oder Norwegermuster, die einen hübsch eingepackt, andere mit Kordeln und Bändchen versehen. Die handgestrickten Geschenke für Krebspatienten gehen jetzt jedesmal mit auf Reisen, wenn Mitglieder des Vereins Patientenbesuche machen. Der Verein besucht Krebspatienten in Schwedt, Eberswalde, Templin oder Berlin in Krankenhäusern und Hospizen, er hat ein großes Netzwerk von Partnern und Helfern, die strickenden Omis aus dem Awo-Treff gehören auf jeden Fall dazu.

"Das machen wir doch gern, wenn wir helfen können", winkt Hildegard Pelz ab und lächelt. Acht von den Sockenpaaren, die diesmal übergeben wurden, sind auf den Stricknadeln der rüstigen Seniorin entstanden. Und wenn Treffleiterin Birgit Grewatsch "ihre Mädchen" richtig einschätzt, dann wird auch mit der neuerlichen Spendenübergabe bestimmt noch nicht Schluss sein.

Ines Baumgarten, Vorsitzende des Vereins Uckermark gegen Leukämie und Ehepartnerin von Stephan Hahn, informierte, dass der Verein das Projekt Glücksmobil unter neuem Namen neu starten werde, nachdem es Ärger mit einem Partner des Vereins gab.