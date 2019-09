Siegfried Preuß

Frankfurt (Oder) Dem Ruf des offenen Turniers waren 20 Schachfreunde aus Polen, Stendal, Potsdam, Greifswald, Rüdersdorf, Briesen, Müncheberg, Lübbenau und Frankfurt gefolgt. Zum engsten Favoritenkreis zählten auf Grund ihrer deutschen Wertzahlen (DWZ) der Sieger des Vorjahres Stephan Hansch (2171), dessen Bruder Karsten (beide Empor Potsdam/2254), Tomasz Galazewski (Polen/2265), Wilfried Woll (Greifswalder SV/2070) und Torsten Hansch (Stendaler SV/2050).

Aber wie immer im Sport gab es auch bei dem Open nicht zu unterschätzende Spieler, die jederzeit für Überraschungen gut sein können und so den einen oder anderen Favoriten ärgern und damit den Turnierverlauf auf den Kopf stellen. So wie es dann auch der Fall ab der 2. Runde war, als Jens Gellert vom Gastgeber SV Preußen dem Vorjahressieger eine Niederlage zufügte. Damit war für ihn der Traum von der Titelverteidigung wohl bereits ausgeträumt. In der gleichen Runde gelang Preußens Nachwuchsspieler Finn Rudolph gegen Michael Ziern (USC Viadrina Frankfurt) ein Remis.

Vorentscheidung in 4. Runde

In Runde 3 musste auch Galazewski in ein Remis gegen Woll einwilligen. In der 4. Runde fiel dann bereits eine Vorentscheidung des Turnieres, als Karsten Hansch Schachfreund Galazewski besiegte. Er führte danach mit vier Punkten aus vier Partien, gefolgt von Thorsten Müller (USC Viadrina), Woll und Torsten Hansch mit jeweils drei Punkten.

Die 5. und letzte Runde verlief wie das gesamte Turnier spannend. Es wurden einige sehr gute Partien gespielt und es gab wieder bemerkenswerte Überraschungen. So gelang Rudolph ein Sieg gegen Jörn Gehrke (SC Müncheberg), womit er mit 2,5 Punkten auf dem 11. Platz der beste Preuße wurde. Eine große Überraschung war zudem der Sieg von Müller gegen den führenden Karsten Hansch. Woll gewann seine letzte Partie gegen Torsten Hansch. Damit hatten drei Schachfreunde jeweils vier Punkte auf ihren Konto. Damit musste die Buchholzwertung über die Platzierungen entscheiden. Hier hatte Karsten Hansch (16,5 Punkte) vor Thorsten Müller (14,5 Punkte) und Wilfried Woll (12,5 Punkte) die Nase vorn. Damit ging der Siegerpokal nach Potsdam. Als Zweiter wurde Müller vom USC Viadrina der offizielle Stadtmeister von Frankfurt und qualifizierte sich für die Landeseinzelmeisterschaft Brandenburgs. Der Greifswalder Woll als Dritter ist mittlerweile einer der Stammgäste des Turnieres.

Beste weibliche Teilnehmerin wurde Cordelia Koppe (SV Rüdersdorf) mit zwei Punkten auf Platz 13. Mit drei Punkten (7.) wurde Ian Joshua Buller (SV Rüdersdorf/) bester Jugendlicher. Den Preis für den besten vereinslosen Spieler sicherte sich Thomas Ullrich aus Frankfurt mit zwei Punkten (16.).

Alle Preisträger konnten dann der Sponsoren, dem Honda Autohaus Bohlig aus Markendorf und der Alexander Wolf Fliesenlegermeister GmbH, mit attraktiven Preise geehrt werden. Thomas Noack vom USC Viadrina als Turnierleiter hatte alles wieder tadellos im Griff.