Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Autofahrer müssen in den nächsten Wochen mit einer Einengung an der Bahnunterführung in der Fürstenwalder Straße leben. Dort haben Mitarbeiter einer Markierungsfirma am Mittwoch Streifen auf die Fahrbahn geklebt, die alle Spuren ein bisschen schmaler machen.

Zweck der Übung: Damit wird ein Sicherheitsbereich für die Arbeiter geschaffen, die am Trogbauwerk den Beton sanieren. Das hat der Leiter der Straßenmeisterei Fürstenwalde, Roman Wagner, am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Tempo 30 während Bauzeit

"Die Oberfläche wird sandgestrahlt und neu beschichtet", sagte Wagner. Die Straßenmeisterei ist nur beteiligte Behörde, weil es sich um eine Landesstraße handelt; Auslöser des Auftrags ist nach Auskunft Wagners das Brückendezernat des Landesbetriebs Straßenwesens. Die Bauzeit ist zunächst bis Ende Oktober angemeldet. Für die Bauzeit wird Tempo 30 angeordnet. Behandelt wird die Südseite. Fußgänger müssen auf die Nordseite; der Radweg verläuft ohnehin dort.

Die Sanierung betrifft ausdrücklich nicht das 2016 dort angebrachte Graffiti-Kunstwerk, stellte Bürgermeister Henryk Pilz auf Nachfrage klar. Vielmehr beschränkt sich die Maßnahme auf den unteren Teil der Wand, der nicht gestaltet wurde. "Der wurde damals nicht fertiggestellt", erinnert sich Pilz. Jetzt sei schon länger im Gespräch gewesen, diese ausstehende Sanierung irgendwann dazwischenzuschieben.