Steffen Göttmann

Bad Freienwalde In der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hat Veronika Dulitz die Volksvertreter aufgefordert, dem Grundsatzbeschluss zu alten Post nicht zuzustimmen. Vielmehr sollte die Bibliothek am jetzigen Standort in der Gartenstraße bleiben. Die Stadt sollte aber Brandschutz und Barrierefreiheit herstellen, betonte die Kurstädterin.

Ursula Angermann betonte, dass die Stadt besser den Anbau für das Archiv weglassen solle. "Der wird in Bad Freienwalde nicht angenommen", ist sie überzeugt. "Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko für die Stadt. So kann man mit Geld nicht umgehen", machte Jörg Uebel seinem Ärger über das Projekt Luft. Die Kosten für den Umbau des alten Postamtes sind aufgrund der Kostenexplosion im Baubereich von 4,5 Millionen Euro auf 6,9 Millionen Euro gestiegen. Immerhin bekommt die Stadt aus Fördermitteln rund 5,5 Millionen Euro für das Projekt. In das Postgebäude soll im Erdgeschoss die Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson" einziehen. Für das Stadtarchiv, zurzeit im Keller des Rathauses ist ein Anbau vorgesehen.

Den modernen Zweckbau im Form eines Kubus wollen die Architekten mit einer vorgerosteten Cortenstahlfassade versehen, die die Bad Freienwalder spaltet. Vor allem bei den älteren Bürgern kommt dieser Art von Architektur nicht an. Die Stadtverordneten haben den Beschluss in die nächste Sitzung verschoben.