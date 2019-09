Edgar Nemschok

Hennickendorf (MOZ) Knapp 250 Läufer und acht Staffeln hatten sich für die 16. Stienitzsee Open gemeldet und erlebten eine tadellos organisierte Veranstaltung. Die, die schon seit vielen Jahren nach Hennickendorf kommen, wollen natürlich laufen, wollen aber auch das ganze Ambiente des Stienitzsees und die einzelnen Stationen an der Strecke miterleben. Die Idee von Henrik Sundström, der den Lauf ins Leben gerufen hatte: "Kunst trifft auf Sport." Sundström erklärt das mit eigenen Worten und sagt: "Kunst entsteht durch die Begegnung mit dem Sport, und umgekehrt: Sport, um zur Kunst zu gelangen." Und was dann auch auffällt, die meisten Sportler, die kommen, sind gut gelaunt und denken nicht vordergründig an Bestzeiten oder Topergebnisse.

Schon lange dabei

Wie zum Beispiel Wolfgang Urlau, der aus Berlin kam. Seit 1981 hat er sich für diesen Sport entschieden, der ihm sehr gut tut, wie er selbst sagt. Der 71-Jährige, längst im Ruhestand, nimmt auch regelmäßig an anderen Läufen teil. "Allerdings nur an Veranstaltungen Mitten der Natur. Die traditionellen Stadtläufe, wie zum Beispiel den Berlin-Marathon lasse ich weg." Urlau, der eigentlich aus Apolda kommt, hat inzwischen 36-mal am Rennsteiglauf und 33-mal am Brocken-Marathon teilgenommen. "Die langen Distanzen werde ich nun nicht mehr laufen", sagte er und bereitete sich auf die elf-Kilometer um den Stienitzsee vor. Ganz nebenbei erzählt er, dass er früher viel Sport getrieben hat und dabei im Motocross sehr aktiv war. Er wurde schließlich in seiner Altersklasse (M 70) hinter Bernhard Giehl zweiter.

Gut gelaunt waren auch Sandra Ponesky und Katrin Lübcke, die Werbung für Wasser machten. Sie präsentierten den Stand des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE), der so etwas wie Partner des Laufs war. "Wasser und Laufen gehören zusammen und wir können deutlich darauf hinweisen, dass das Trinkwasser der Region eine hervorragende Qualität hat. Davon konnte sich auch Gundula Reuser überzeugen, die aus Oranienburg nach Hennickendorf kam. "Ich bin auch schon mehrmals mitgelaufen und lasse mich überraschen, welche Kunststationen es diesmal gibt."

Gut gelaunte Zementwerker

Stimmungsvoll ging es bei der Mannschaft der Zementwerker zu. Im einheitlichen Dress absolvierten sie vor dem Start ein gemeinsames Aufwärmprogramm und posierten kurz vor dem Start noch schnell für ein Erinnerungsfoto. Und auch nach dem Lauf, so berichtet Teammitglied Andrea Hodapp, saßen alle Läufer noch einmal zusammen, um von ihren Eindrücken von der Laufstrecke zu berichten.

Die kompletten Ergebnislisten der 16. Stienitzsee Open sind auf der Internetseite www.lausitz-timing.de zu finden. Dort lassen sich auch Urkunden ausdrucken.