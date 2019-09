Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Angelika Bunke und Thomas Lünser zeigen seit Dienstag im Foyer der Gemeindeverwaltung Hoppegarten in der Lindenallee Bronzen sowie Malerei und Grafik. Sie wandeln dabei "Auf den Spuren Fontanes", wie der Titel der Schau ist. Der Ihlower Maler hat wie der Dichter Streifzüge durch die Mark Brandenburg unternommen und Erlebtes und Gesehenes auf Papier gebannt. 20 Jahre Schaffenszeit sind in der Ausstellung zusammengefasst. "Vielleicht würde ich es jetzt anders malen, aber jedes Bild ist eben ein Spiegel seiner Zeit", sagt der Maler. Die Altlandsbergerin Angelika Bunke hat sich von Fontanes Werken zu den ausgestellten Arbeiten inspirieren lassen. Bereits 2017 hatte sie Werke in Hoppegarten zeigen können.