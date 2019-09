Steffi Bey

Berlin (freie Autorin) So ein Schattenbahnhof ist praktisch, denn die Züge warten dort auf Abruf. Sie stehen direkt unter einer stabilen Platte, auf der alte Zeiten eine aktuelle Rolle spielen.

Elf Marzahn-Hellersdorfer lassen auf der Modellbahnanlage die DDR in winzigen Details wieder auferstehen. Was 2006 klein anfing, hat sich inzwischen auf rund drei mal zehn Metern zu einer großen Fantasiestadt entwickelt, die viel mit der längst vergangenen Realität zu tun hat: Wenn dunkelgrüne Doppelstockzüge der Deutschen Reichsbahn, Dampf- und Dieselloks und der Berlin-Moskau-Express über die Gleise rollen, ist die Illusion perfekt. Eine Menschenschlange steht vor einem Modellbauladen, an einem postgelben Zeitungskiosk werden Druckerzeugnisse verkauft und eine Minol-Tankstelle versorgt Autofahrer mit Kraftstoff. An der nächsten Ecke befindet sich eine Konsum-Kaufhalle, nicht weit davon entfernt eine HO-Gaststätte vor der Gäste "auf ihre Platzierung" warten.

Wer die Interessengemeinschaft Modellbahn Hellersdorf besucht, braucht Zeit, um die vielen, mühevoll entstandenen Kleinigkeiten zu entdecken. Und das Spannende dabei – ständig kommt etwas Neues hinzu. "Fertig wird unsere Anlage wohl nie", sagt Holger Voigt, der von Beginn an zur IG gehört.

Der Schattenbahnhof entstand zum Beispiel erst in den vergangenen Monaten. "Dadurch können wir den Fahrbetrieb noch abwechslungsreicher gestalten", erklärt der Hellersdorfer, der selbst als Lokführer arbeitete.

Doch die größte und ebenso zeitintensivste Neuerung ist die Digitalisierung der gesamten Anlage mit ihren etwa 250 Meter langen Gleisen. Automatisch werden nun Züge und Autos über den PC gesteuert. Ungefähr fünf Jahre dauerte dieses Projekt, bei dem die Loks unter anderem Decoder erhielten, auch Weichen an Funktionsdecoder angeschlossen wurden und Gleise jetzt mit Belegmeldern ausgestattet sind. "Manchmal müssen wir noch kleine Fehler beheben, unter anderem an Stellen, wo immer wieder Wagen entgleisen", erklärt der Modellbauer.

Wie die meisten anderen elf Mitglieder kommt der Hellersdorfer zweimal wöchentlich zum Bauen in den Kastanienboulevard. "Es macht mir Spaß und ist eine schöne Abwechslung vom Alltag", sagt er. Und so haben die Tüftler in letzter Zeit unter anderem die verschiedenen Gebäude und Wohnhäuser mit einer modernen Lichtsteuerung versehen, damit es zu unterschiedlichen Zeiten hell und dunkel wird.

Auch zwei Kameras gibt es nun auf der Anlage: eine im Stellwerk, die andere in einem Zug. Auf zwei Bildschirmen können die Fahrten im Großformat verfolgt werden. "Besonders Kinder finden das spannend", erzählt Holger Voigt.

Zwischen die Gleise der im Maßstab 1:87 großen Anlage setzten die Hobbymodellbauer inzwischen auch einen Biergarten: Mit einem überdachten Bereich und einer Fläche auf der sogar einige Paare tanzen. Farbige Lichtreflexe bringen gemütliche Atmosphäre. Irgendwann will Voigt dort auch noch "für passende Biergartenmusik" sorgen. Aktuell experimentiert er gerade am Auto-System. Eingebaut werden soll eine Steuerung, damit die Fahrzeuge und Lastwagen beispielsweise an Übergängen oder ebenso an der Tankstelle halten.

Der Bastler freut sich schon auf die Ausstellung, die am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Stollberger Straße 49 stattfindet. Dort können Interessierte nicht nur die ständig wachsende Eisenbahnanlage, die den Alltag im Osten der 1980er Jahre zeigt anschauen, sondern auch selbst zwei kleinere Anlagen – HO und TT – zum Rollen bringen.

Außerdem gibt es in den Räumen noch jede Menge Details zu entdecken. Eine winterliche Eisenbahnlandschaft hinter Glas beispielsweise oder eine Zirkuswelt, die die IG-Mitglieder mit neuen Details wie Lichtern, Autos, einer Haltestelle und einem Parkplatz versehen.

Wünschen würde sich Voigt freilich noch einige neue IG-Mitglieder, die engagiert und mit Freude an den Vorhaben mitwirken. Die derzeit elf Hobbybastler sind zwischen 14 und 70 Jahre alt. Die meisten im Team erfüllen sich mit dem Modellbau einen Kindheitstraum. Zuhause reichte oft der Platz zum Zugfahren nicht aus.