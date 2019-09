Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Brandenburger Polizei hat 2018 mehr als 2500 Fälle von Telefonbetrug erfasst, 20 Prozent mehr als 2017.

Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam mit. Die bekanntesten Maschen seien "Enkeltrick" und "falscher Polizeibeamter". Dabei geben sich Kriminelle als Verwandte der Angerufenen oder als Polizisten aus, um an das Geld der Opfer zu kommen. In anderen Fällen stellen sie sich nach ähnlichem Muster als Handwerker, Kollege, Arzt oder notleidender Bürger vor. Der Sprecher betonte, dass es 2018 mehr als jene 2500 Taten gegeben haben dürfte. Um in der Kriminalstatistik aufzutauchen, müsse etwa ein Tatort in Deutschland bekannt sein. Weil das bei Telefonbetrug oft nicht so ist, sei "ein hoher Prozentsatz derartiger Fälle" nicht in der Statistik.