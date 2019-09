Oliver Schwers

Wilmersdorf (MOZ) Mit einem Messer sticht Förster Johannes Wißmann unter die Rinde eines gefällten Baumstamms. Sie bricht mühelos auseinander. Darunter wurmt es nur so. Die madenähnlichen Larven des Borkenkäfers haben sich über die gesamte Oberfläche ausgebreitet. Wenn die neuen Käfer schlüpfen, fliegen sie weiter in den angrenzenden Wald hinein, holen sich den nächsten Baum. Der stirbt dann in kürzester Zeit. Normalerweise kann sich die Natur wehren, doch durch die akute Trockenheit sind die Bäume zu schwach. Es fehlt seit Langem rigoros an Wasser im Waldboden.

Mit großer Sorge geht Johannes Wißmann durch den Wald bei Wilmersdorf. Er ist im Auftrag des Privateigentümers von Berghes tätig, der hier 600 Hektar besitzt. Davon seien bereits ein Viertel der Baumbestände geschädigt. Fichten gehen ein. Der Borkenkäfer wütet. Doch auch uralte Eichen verlieren die Blätter durch Wassermangel, Buchen sterben.

Eichen und Buchen in Gefahr

"Noch so ein Sommer und wir wissen nicht mehr weiter", sagt Forstunternehmer Udo Schellner. "Gerade Eichen und Buchen sind schlimm von der Trockenheit betroffen. Dagegen geht es der Kiefer noch relativ gut. Ganze Mischbestände leiden ."

In den uckermärkischen Wäldern wirken gleich mehrere Szenarien ineinander. Nach dem großen Sturm lag 2017 überall Bruchholz herum. Ein Fressen für Holzschädlinge. Die Kahlflächen wurden 2018 aufgeforstet, doch die jungen Bäume starben im Trockensommer. Also ließen Waldeigentümer erneut pflanzen. Dieses Jahr das gleiche Phänomen. Ohne Regen hat die Aufforstung keinen Sinn. Inzwischen seien auch Baumschulen betroffen, könnten nicht liefern.

"Wir verzeichnen jetzt solche Schäden, dass wir noch in zehn Jahren damit kämpfen werden", so Udo Schellner. Denn durch das Überangebot an Holz sinken die Aufkaufpreise. Den Waldeigentümern fehlt das Geld für den Wald-umbau. Ein guter Eichenstamm bringt im Durchschnitt 350 Euro Erlös. Ist ein Käfer drin, bleiben nur noch 100 Euro übrig. In einer Saison kommen auf einen Betrieb bis zu 10 000 Euro an Schaden.

Verändert sich der Wald? Experten gehen davon aus, dass die vom Borkenkäfer betroffene Fichte, die ohnehin nicht in die Uckermark gehört, auf lange Sicht ganz verschwindet. Das Eschensterben tut ein Übriges. Durch den fehlenden Regen lässt die Humusbildung im Boden nach.

"Wir haben all unsere Einschlagpläne ad acta gelegt", erklärt Udo Schellner. Sein Betrieb versucht, die von Schädlingen befallenen Stämme aus dem Wald zu bekommen. Doch die schon an die Industrie verkauften Stapel werden zu regelrechten Borkenkäfer-Hotspots, wenn sie länger liegen. "Der Käfer war immer da, aber wir hatten ihn im Griff", sagt Johannes Wißmann.

Der Specht hat fette Wochen, kommt aber nicht nach. Wißmann zeigt auf einen Baum, der oben noch eine starke grüne Krone aufweist, unten aber die Rinde verliert. Alle zehn Zentimeter wurde der scharfe Schnabel des Spechts fündig. Davon künden die Hieblöcher.

Schon einmal hat es zu DDR-Zeiten eine solche Situation gegeben, berichtet Udo Schellner. Da wurden chemische Mittel mit Agrarflugzeugen über die Wälder geschüttet. Doch das will niemand mehr, weil darunter alle Insekten leiden.

Eigentlich müsste sich das Holzüberangebot im Baupreis niederschlagen. Doch Dachlatten werden keinesfalls billiger. Die Industrie reiche nichts durch, klagen Waldeigentümer.

"Jetzt ist die Wissenschaft gefragt, vor allem die Erfahrungen der alten Forstexperten", meint Udo Schellner. "Momentan reagieren wir noch und leiden mit unseren Bäumen."