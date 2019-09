Christian Untermann

Altlandsberg Die Handball-Männer des MTV Altlandsberg haben im dritten Saisonspiel der Oberliga-Ostsee-Spree eindrucksvoll bewiesen, dass ein angeknockter Boxer noch kein ausgeknockter Boxer ist. Jedoch hat es beim Spiel gegen den HV Insel Usedom für einen oder gar zwei Punkte nicht gereicht.

Die erste Hälfte der Partie sollte schon in Ansätzen andeuten, was die zahlreichen Zuschauer in der Pommernhalle Ahlbeck erwarten sollte. Ein attraktives, temporeiches, aggressives aber vor allem faires Duell.

Usedoms Dariusz Zajac eröffnete die Partie mit dem 1:0. Postwendend konterte der MTV durch Christian Untermann und mit diesem munteren Hin und Her sollte es bis zum 10:9 weitergehen. Dann folgte die erste starke Phase der Gastgeber, in der sie sich bis auf 13:9 absetzen konnten. Beim 15:13 durch Florian Riegler hatte man das Gefühl, die Altlandsberger wären zurück im Spiel, ehe ein erneuter 3:0-Lauf der Norddeutschen das Halbzeitergebnis weiter auf 18:13 anwachsen ließ.

Man merkte den Männern des MTV die Frustration deutlich an, denn eine Hypothek von fünf Toren holt man in Usedom nicht mal so im Vorbeigehen auf. Da musste in den zweiten 30 Minuten alles zusammenpassen. Die Altlandsberger schworen sich in der Kabine neu ein. Und man spürte das ein wahrer Ruck durch das Team ging. Das sollten auch die Usedomer relativ schnell zu spüren bekommen, denn nach handgestoppten 1.55 Minuten wurde aus dem 18:13 ein 18:16 und der MTV war wieder da.

In der Abwehr agierte der MTV nun immer einen Schritt schneller als der Gegner und generierte wichtige Ballgewinne. Die rechte Angriffsseite um Ridha Trabelsi, der sich entweder selbst durchsetzte, durch Christian Untermann in Szene gesetzt wurde oder aber eiskalt vom Siebenmeter-Punkt verwandelte, stellte den Gegner vor neue Herausforderungen.

Trabelsi sicher vom Punkt

Dominique Henschel brachte über die Spielmacherposition hohes Tempo ins Spiel und am Kreis agierten Fabian Plaul und Till Bartels nun gewohnt sicher. Und wie sollte es anders sein, war es Trabelsi durch einen Doppelschlag, der den MTV in der 45. Minute mit 25:24 in Führung brachte. Die Mannschaft kochte regelrecht.

Doch die Aufholjagd kostete Kraft und diese Kraft hatten sich die Usedomer für die Schlussviertelstunde gespart. Sie waren voll da und gingen durch zwei Tore von Dariusz Zajac mit 32:31 nach 56 Minuten wieder in Führung. Christian Untermann glich zum 32:32 aus, doch danach agierte man zu schläfrig in der Defensive kassierte den direkten Gegentreffer und konnte dann die Überzahl im Angriff nicht nutzen.

Die Abwehr legte noch einmal alles rein und zwang Marcus Deutsch in die Entscheidung, der traf sie und auch das Tor, ob ein Schrittfehler vorlag oder nicht, darf gern auf den Videomitschnitten geprüft werden, die Schiedsrichter entschieden sich jedenfalls dazu, dass Tor zu geben und so führten die Usedomer 30 Sekunden vor Schluss mit zwei Toren.

Gastgeber im Endspurt

Ein schnelles Tor durch Dominique Henschel brachte den MTV zwar noch mal auf ein Tor heran, jedoch öffnete man dann die Abwehr und die Usedomer kamen zum Schlusspunkt und dem damit verbundenen 35:33-Endstand.

Was sich nach dem Abpfiff abspielte, hatten beide Mannschaften genau so verdient wie es war. Es gab stehenden Ovationen für ein insgesamt großartiges Handballspiel. Doch all das half auf Altlandsberger Seite nicht über die Enttäuschung hinweg.

Am Sonnabend geht es bereits weiter und das wieder mal ohne das geliebte Haftmittel. Es geht zum Aufsteiger VfL Tegel. Die Berliner haben bisher jeweils einmal gewonnen, verloren und Remis gespielt.

MTV Altlandsberg: Meik Rockel , Kevin Seisting – Dominique Henschel (4), Simon Kapa (3), Florian Riegler (7), Hendrik Retschlag (1), Christian Untermann (3), Philip Höhna (1), Ridha Trabelsi (10/5), Fabian Plaul (3), Tom Bartels (1)