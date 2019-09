Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Auch nach dem Wind und Regen der vergangenen Tage sind sie noch da: große grüne Pflanzenteppiche, die sich seit etwa zwei Wochen verstärkt auf der Spree ausbreiten.

"Die viele Entengrütze ist ein ständiges Gesprächsthema unter den Anglern", bestätigt Sven Lüssow, Inhaber des Erkneraner Angler-Geschäfts Big Fish und selbst Gewässerwart im Kreisangelverband Fürstenwalde-Land. Er schätzt das Phänomen aber ebenso ein wie die Behörden – im Wesentlichen eine vorübergehende Erscheinung.

Richtig heißt die Pflanze, deren starke Ausbreitung da zu beobachten ist, Wasserlinse. Sie "profitiert in diesem niederschlagsarmen, sehr warmen und sonnenreichen Sommer in den Fließgewässern und Gräben von drei Faktoren: äußerst geringe Fließgeschwindigkeiten bis hin zum Rückstau aufgrund der geringen Durchflüsse, hohe Wassertemperaturen und – in vielen Gewässern – hohe Nährstoffgehalte", teilt Thomas Frey, Sprecher des Landesumweltamts mit. Auf diese Umstände reagiere die Pflanzen mit einer enormen Vermehrungsrate: "Unter günstigen Bedingungen können sie innerhalb eines Tages die Biomasse verdoppeln", teilt Frey mit.

Die geringe Wassermenge in der Spree, so schätzt es Lüssow ein, hat dazu geführt, die Fließgeschwindigkeit der Spree nahezu auf Null zu bringen. "Sonst kommt man ja auch als guter Schwimmer gegen die Strömung kaum an", zieht er den Vergleich zu normalen Verhältnissen. Im Karutzsee zum Beispiel ist die Wasserlinse nicht zu beobachten – sie ist über die Spree nach Erkner gekommen. Im Flakenfließ lag am Mittwoch dagegen auch ein großer Teppich.

Die Angler beeinträchtigt die Entengrütze nicht sonderlich, meint Wolfgang Trogisch, Vorsitzender des Angelvereins Neuseeland in Erkner. "So was hat es immer mal gegeben, in anderen Jahren sind es dann die Seerosen oder das Hechtkraut, die sich ausbreiten", sagt Trogisch gelassen. Gelegentlich verfange sich die Angel in der Pflanze, sagt Lüssow.

Manche mögen’s

Auch Dennis Merkin, Inhaber der Fischerei Löcknitz in Neu Zittau, sieht die Entwicklung gelassen. Die einzige Problematik sei die Abdunkelung. Tatsächlich, weiß auch Trogisch, findet unter dem Pflanzenteppich keine Photosynthese mehr statt – sie ist auf Licht angewiesen. Trotzdem stellt Merkin nicht fest, dass etwa die Fischbestände zurückgehen. "Im Gegenteil, manche ernähren sich davon, der Glaskarpfen zum Beispiel", sagt er. Die umgangssprachliche Bezeichnung Entengrütze rührt auch daher, dass Enten die Wasserlinse fressen; das war auch am Mittwoch noch auf dem Bretterschen Graben und im Dämeritzsee zu besichtigen.