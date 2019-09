Mathias Puddig

Berlin (NBR) Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gehen mit Rückenwind ins Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Die Jusos der Landesverband NRW haben dem Duo ihre Unterstützung zugesagt. Begründung: Die beiden Parteilinken gelten als standhaft: Walter-Borjans wegen des Ankaufs von Steuer-CDs; Esken, weil sie mehrfach gegen die Fraktionslinie gestimmt hat. Doch was haben die beiden für die Zukunft der SPD anzubieten? Mathias Puddig sprach mit ihnen.

Frau Esken, Herr Walter-Borjans, Sie touren seit gut zwei Wochen durch Deutschland, um sich der SPD-Basis vorzustellen. Macht das eigentlich Spaß?

Esken: Ja, das macht es. Wir haben jetzt die Hälfte der Regionalkonferenzen geschafft, und das große Interesse der Mitglieder und die lebhaften Debatten zeigen uns: Die Partei lebt. Ganz egal, ob das große Konferenzen mit knapp 1000 Leuten waren oder die eher kleineren wie in Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Da kommen dann zwar weniger Leute, in der Fragerunde gehen aber genauso viele Hände hoch wie bei den großen Regionalkonferenzen. Da ist ein Schwung, der die ganze Partei erfasst hat.

Diesen Schwung gab es auch beim Debattencamp im letzten Jahr, und er ist schnell wieder verschwunden. Wie wollen Sie ihn diesmal erhalten?

Walter-Borjans: Wenn wir Parteichefs werden, werden wir die Konferenzen fortsetzen. Natürlich nicht in der aktuellen Frequenz, wo gefühlt 23 Konferenzen an 22 Tagen stattfinden. Aber wir werden als Parteivorsitzende, regelmäßig rausgehen und die Parteibasis mitnehmen. Die Zeit der Basta-Ansagen von oben ist vorbei, darauf hat wirklich niemand mehr Lust.

Kann so ein regelmäßiger Meinungsaustausch die SPD retten?

Esken: Es ist der erste Schritt. Wir sollten dabei auch über ein neues Grundsatzprogramm nachdenken. Das Hamburger Programm ist immerhin zwölf Jahre alt. Wir müssen uns über ein paar Prinzipien klar werden, die uns leiten. Das soll nicht Dutzende Seiten lang werden. Es geht um fünf oder sechs zentrale Punkte.

Also eine Art Bill of Rights für die SPD? Was soll da drin stehen?

Walter-Borjans: Genau. Da geht es zum Beispiel um Solidarität. Von Johannes Rau, für den ich lange gearbeitet habe, stammt der Satz: "Die SPD muss die Partei für die sein, die Solidarität brauchen – und für die, die Solidarität zu geben bereit sind." Zeitgemäßer formuliert, geht es dabei um Umverteilung. Wir brauchen eine neue Finanzpolitik, die die Lasten von unten nach oben verteilt. Das betrifft aber auch Klima und Migration. Im Moment verschieben wir die Lasten zu oft in die Zukunft wie beim Klima oder in ferne Regionen wie bei der Migration. Das muss sich endlich ändern. Und die SPD muss dafür sorgen, dass den Preis dafür nicht die Schwachen zahlen.

Esken: Ein anderes Beispiel ist die Diskussion über den demokratischen Sozialismus. Die SPD hat sich den demokratischen Sozialismus von Anfang an auf die Fahnen geschrieben und er steht noch heute im aktuellen Grundsatzprogramm. So richtig gelitten hat die SPD allerdings in einer Zeit, in der sie gar nicht über die Interpretation des demokratischen Sozialismus und die Werte, die damit verbunden sind, gesprochen hat. Das war die Zeit, in der sie Hartz IV eingeführt hat. Führende Sozialdemokraten haben sich damals auf Berater verlassen, die es nicht gut mit uns meinten. Fehler wurden nicht nur in der großen Koalition gemacht, sondern schon in der Zeit davor.

Beim Sozialismus haben die Landesverbände im Osten sicher andere Erfahrungen gemacht ...

Esken: Das, worauf sie zurückblicken, ist eine Diktatur, die nichts mit einem demokratischen Sozialismus zu tun hatte. Und was die Ostdeutschen dann nach der Wende erlebt haben, war ein pervertierter Kapitalismus. In kürzester Zeit wurde die Wirtschaft in neuen Ländern rückgebaut und die Menschen auf einen neoliberalen Arbeitsmarkt geworfen. Da kam es zu Brüchen, die teilweise bis heute nicht aufgearbeitet werden konnten.

Die SPD wird die nicht heilen können, solange die Partei in einigen Regionen im Osten faktisch nicht mehr vertreten ist.

Walter-Borjans: Ja, das ist ein Problem. Die SPD ist regional unterschiedlich aufgestellt. Es gibt Unterbezirke, die haben so viele Mitglieder wie anderswo Landesverbände. Aber die wenigen Mitglieder sind meist sehr engagiert. Wir wollen daher, dass stärkere Landesverbände andere unterstützen, gerne auch finanziell und wir uns insgesamt besser vernetzen. Außerdem muss es trotz weniger werdender Mittel Geld für gute bestehende und neue Projekte geben, wie beispielsweise Busse als Bürgerbüro mit Sprechstunden. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass die SPD eine Kommunalpartei ist. Auch in Ländern wie Bayern und im Osten, wo wir nicht so starke Wahlergebnisse erreichen, sind wir in den Städten und Gemeinden stark und überall sehr engagiert. Wir wissen deshalb, dass wir die Kommunen stark machen müssen, etwa durch kommunale Entschuldungen. Auch da geht es um Umverteilung.