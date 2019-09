Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Sechs Frauen und zwei Männer, Mitarbeiter und Kunden, erleiden am Dienstag gegen 19 Uhr in dem Einkaufsmarkt an der Bahnhofstraße Reizungen der Atemwege. "Alle haben sich in Reihe 1 gleich am Eingang aufgehalten", sagt Alexander Schmidt, Einsatzleiter und Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde, die als erste den Einsatzort erreicht. "Wir haben den Gefahrenbereich abgesperrt und gemessen", fügt Schmidt hinzu. Die Geräte zeigen aber nichts an. Inzwischen erreichen immer mehr Rettungsfahrzeuge, auch aus dem Barnim den für die Öffentlichkeit gesperrten Parkplatz. Feuerwehrleute sperren das ganze Gelände ab. Nur mit Atemschutzgeräten ausgerüstet betreten Einsatzkräfte den Markt. Aber die Lage bleibt unklar.

"Massenfall an Verletzten"

Wegen des "Massenfalls an Verletzten" habe der Disponent der Leitstelle einen Chemikalienunfall angenommen und einen größeren Alarm ausgelöst, sagt Sebastian Nestroy, Kreisbrandmeister von Märkisch-Oderland, am Ort des Geschehens. "Wir wollen dem Bedürfnis der Bevölkerung nach hundertprozentiger Sicherheit gerecht werden", begründet er das Ausmaß des Einsatzes. Insgesamt 54 Männer und Frauen sind ausgerückt. Zu solch einem großen Einsatz gehöre auch ein Leitender Notarzt, der den Rettungsdienst koordniert. Armin Viert, Geschäftsführer der Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH, unterstützt als Organisationsleiter.

Passanten äußern kopfschüttelnd ihr Unverständnis über die Zahl der Einsatzkräfte. Viele Menschen wollen kurz vor Feierabend den Markt aufsuchen und werden daran gehindert.

Rettungswagen bringen die Verletzten in die Krankenhäuser Wriezen, Eberswalde, Strausberg und Schwedt. Bald erreichen das Gefahrgutfahrzeug der Strausberger Feuerwehr sowie speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehren Petershagen-Eggersdorf, Fredersdorf-Vogelsdorf und Altlandsberg mit empfindlicher Messtechnik den Einkaufsmarkt. Doch auch sie können nichts feststellen.

Noch am Abend werden die ersten Verletzten aus den Kranhäusern entlassen. Die beiden Verletzen, die ins Schwedter Krankenhaus gebracht wurden, dürfen am Mittwochmorgen die Klinik verlassen. Kurz nach 21 Uhr erklärt Einsatzleiter Alexander Schmidt den Einsatz für beendet.

Polizei bildet Ermittlungsgruppe

"Wir haben eine Ermittlungsgruppe gebildet und stehen noch ganz am Anfang", sagt Ingo Heese, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost, am Mittwoch. Grund sei, dass die Polizei keine Anhaltspunkte habe. Zunächst müssten die Menschen befragt werden, die sich verletzt haben. Vielleicht ergeben sich daraus Hinweise auf die Ursache. Dafür reichen zwei Beamte nicht aus.

"Niemand unserer Mitarbeiter hat bleibende Schäden, alle sind wohlauf", hieß es aus dem Umfeld der Handelskette. Die erste Annahme, dass Ammoniak aus einer defekten Kühltruhe ausgetreten sein könnte, hat sich bisher nicht bestätigt. "Die Kühlgeräte werden regelmäßig gewartet", hieß es. Darüber befinden sich im Warengang in der Nähe des Eingangs, wo die Atemwegsreizungen aufgetreten sind, gar keine Kühltruhen.

Der Einkaufsmarkt ist am Mittwoch noch geschlossen. Kriminaltechniker der Polizei und Feuerwehr haben erneut gemessen. Wieder ohne Ergebnis. Ob ein Zusammenhang mit einem Zwischenfall in einer Filiale der gleichen Handelskette vergangene Woche in Prenzlau besteht, darüber will niemand spekulieren.