Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Er habe schon gegen viele gute Golfer gespielt, sagt Lukas Handreck, bevor er sich auf den Weg macht zum Nick Faldo Course, dem schwierigsten Platz auf der A-Rosa-Golfanlage in Bad Saarow. Aber was nun vor ihm liege, sei schon etwas ganz Besonderes.

An zwei Löchern geht es in einem Mini-Match gegen Sir Nick Faldo persönlich, jenen Weltstar des Golfs, der den 1996 eröffneten Platz entwarf und damals einer der besten Spieler auf dem Erdball war – kurz: "eine Golflegende", wie ihn Lukas Handreck bezeichnet. "Ich will einfach Spaß haben und genießen. Aber ein bisschen nervös bin ich natürlich auch", sagt der Beeskower.

Dann geht es los. Faldo fängt an und schlägt den Ball am ersten Loch weit in Richtung Ziel. Dann ist Lukas Handreck an der Reihe. Sein Ball landet im Deep Rough, im hohen Gras, aus dem man nur unter erhöhten Schwierigkeiten wieder herauskommt. Schlag zwei gelingt ihm aber hervorragend, eine gute Runde ist nun wieder drin. "Nice. Wow", kommentiert Faldo anerkennend.

Als Clubmeister ausgewählt

Handreck ist aktueller Clubmeister des GC Bad Saarow und als solcher als einer von drei Gegnern von Faldo ausgewählt worden. Die anderen beiden Talente sind der erst zehn Jahre alte Lennox Mohr aus Frankfurt (Oder), der ebenfalls im GC Bad Saarow trainiert, und die 16-jährige Emily Krause vom Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee. Sie hat 2018 das Turnier der Faldo Series in Bad Saarow gewonnen.

Seit zehn Jahren finden diese Wettkämpfe für Golf-Talente regelmäßig am Scharmützelsee statt, und dieses Jubiläum ist Anlass für den eintägigen Besuch des Namensgebers der Turnierserie. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass sich Nick Faldo auf diese Weise bei uns bedankt", sagt Saskia Zieschank, die Golf-Managerin des A-Rosa. Gleichzeitig hofft sie auf Werbung für noch mehr Nachwuchssportler im Golfclub Bad Saarow. "Aktuell haben wir 30, die regelmäßig bei uns trainieren. Aber wir hoffen auf noch mehr."

Faldo absolviert Loch 1 mit vier Schlägen. Lukas Handreck braucht nur einen Versuch mehr. Auch Emily Krause und Lennox Mohr heimsen Lob von ihrem prominenten Gegner ein. Dann geht es weiter zu Loch 9, mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Mit dem ersten Schlag ist eine Wasserfläche zu überwinden. Lukas Handreck gelingt das hervorragend.

Wenige Meter vor dem Loch, beim sogenannten Putten, schiebt er den Ball einmal knapp vorbei. Faldo gewinnt und fragt mit einem Lachen, wie viele Punkte für die Weltrangliste er nun bekomme. Lukas Handreck gesteht, beim Putten hätten ihm die Nerven versagt. "Aber es hat Spaß gemacht", bilanziert er. "Gegen Nick Faldo gespielt zu haben, kann nicht jeder erzählen."