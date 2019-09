Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es klingelt. "Kirchliche Telefonseelsorge, Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?" Schweigen am anderen Ende der Leitung. "Sechs Monate ging das so", erzählt Ulrich M. Falkenhagen. Der Leiter der Kirchlichen Telefonseelsorge für Frankfurt hörte nur den Atem der Frau am anderen Ende der Leitung. Wenn der Seelsorger dran blieb, ihr beim Schweigen zu hören sollte, tippte sie einmal mit dem Finger auf die Sprechmuschel. Falkenhagen las dann Gedichte oder Geschichten vor, sang Lieder in den Hörer. Nach drei Monaten begann die Frau mit Ja und Nein zu antworten. Es stellte sich langsam raus, dass sie auf dem Dorf lebt. Zwar hatte sie eine Familie mit Kindern, konnte aber mit keinem über ihre Probleme sprechen. "Als sie gesprächiger wurde, suchten wir am Ende gemeinsam Hilfe für sie."

Noch nie wurde so viel kommuniziert wie heute, trotzdem leiden viele unter Einsamkeit. Immer mehr Menschen möchten mit jemandem sprechen, aber immer weniger Menschen wollen zuhören. Diese Erfahrung macht die Kirchliche Telefonseelsorge an allen ihren vier Standorten in Berlin, Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder).

Im 22. Jahr arbeiten 30 ausgebildete Telefonseelsorger in der Oderstadt. Der Ort soll, wie die Seelsorge an sich, anonym bleiben. Vieles ist anonym: Die Adresse des Büros, die Namen der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Namen der Menschen, die anrufen, wenn sie das wollen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist die 0800-er Hotline für Gesprächssuchende offen. Treten die Seelsorger ihre drei bis fünfeinhalb-stündige Schicht an, setzen sie sich an ihren PC. Je nach Belieben wird mit Schnurtelefon, Headset oder kabellos telefoniert. Einmal im Monat gibt es für alle Mitarbeiter eine Supervision, bei der die getätigten Gespräche aufgearbeitet werden können.

Denn die sind keine leichte Kost: Neben Depressionen und partnerschaftlichen Konflikten ist Einsamkeit ein Thema, was die Hilfesuchenden immer häufiger zum Hörer greifen lässt. Waren es 2009 noch sieben Prozent, so sind es heute, zehn Jahre später bereits zwölf Prozent.

In der Stadt vereinsamen die Menschen anders als auf dem Land. "In ländlichen Regionen sagen die Leute nicht direkt, dass sie einsam seien", hat der Seelsorger beobachtet. Wenn die Kinder ausgezogen sind, gibt es ja noch immer den Nachbarn. In der Stadt, im 15. Hochhaus-Stock, kenne dagegen meistens einer den anderen nicht.

Ebenso melden sich immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen. "Seit dem Suizid vom Profi-Fußballer Robert Enke trauen sich mehr Menschen anzurufen, die sich das Leben nehmen wollen." Gerade dann gehe es um die richtige Fragetechnik. "Wollen Sie sich wirklich das Leben nehmen, also es ergreifen. Oder wollen Sie sich wirklich umbringen", fragt dann der ehemalige Studentenseelsorger ganz direkt zurück. Diese Konfrontation bringe die meisten Anrufer ins Grübeln. Nachdem der Hilfeschrei in Worte gefasst wurde, wirke Reden dann wie ein Ventil.

Oft die erste Anlaufstelle

Bei einer durchschnittlichen Wartezeit von sechs Monaten für einen Platz beim Psychotherapeuten sind die Telefonseelsorger oft die erste Anlaufstelle. Oder die letzte: "Das jemand ‚aus-therapiert‘ sei, höre ich immer häufiger", sagt Falkenhagen verwundert. Irgendwann werde bei vielen Patienten die Therapie beendet, obwohl diese noch immer litten.

Manchmal muss Falkenhagen selbst den Notruf wählen. "Wenn uns Unbekannte einen Mord oder ein Gewaltverbrechen glaubhaft ankündigen, rufe ich die Polizei", sagt er. Allerdings muss die Tat verhinderbar, glaubhaft und in der Zukunft sein. Erst dann dürfe per richterlichen Beschluss der Anrufer lokalisiert werden.

Und Seelsorge im Zeitalter des Internets? Trotz der Pläne von der Evangelischen Landeskirche in Berlin und Brandenburg, Seelsorge präsenter auf Facebook, Twitter und Instagram zu machen, ist Falkenhagen von der Zukunftsfähigkeit der Telefonseelsorge überzeugt. Um weiter Menschen zuzuhören – und ihnen damit zu helfen.

Telefonnummer der kirchlichen Telefonseelsorge: 0800-1110111/222